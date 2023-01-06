海外樓市專題｜今年環球移民三大趨勢

在3年新冠肺炎疫情下全球移民趨勢「大洗牌」。中國放棄「清零」令昔日「移民大國」再蠢蠢欲動。同時歐美各個移民熱門國家紛紛放棄高額投資的黃金簽證，推出精英人才簽證，吸納專才以幫助疫後振興經濟。然而，不少以旅遊為主的東南亞國家卻十分「渴財」，各出奇招推出移居簽證希望直接「抽水」吸引退休人士在當地消費，從而帶動當地經濟。(撰文︰Wendy全球樓行)

(一) 封城下的中國人走出去

中國在去年初實施「動態清零」的防疫政策付出沉重的經濟代價，加上當局力求「清零」以致過度封控，進而導致民怨四起。有業內人士透露，內地精英階層，由經濟學家、地產開發商到電子商務平台的靈魂人物等，近期有很多人辦理了移民。內地人出走及走資他國，亦在數據上反映。投資移民諮詢公司 Henley & Partners追蹤過去全球投資移民趨勢，並發表全球公民報告(Global Citizens Report)，指去年內地、香港、印度及巴西為最大「輸家」。其中以中國更甚，估計去年約有1萬名富翁「財富」淨流出，預計帶走480億美元(3,758億港元)，影響比過去更具破壞性。

雖然香港走資速度放緩，但百萬富翁流失仍在繼續，估計去年有3,000名百萬富翁淨流出，與2019年相比下降29%。此消彼長下，亞洲地區以新加坡將繼續吸引百萬富翁，報告預計淨流入約有2,800名，與 2019年的1,500名相比，增長 87%。未來不少中國及香港的高資產淨值人士仍是會持續移民及走資他方。其中以色列、澳洲、新西蘭、新加坡將為不少百萬富翁的落腳點。

(二) 要才不要財︰精英簽證崛起

此外，歐美多國近年對海外投資移民申請趨審慎，除英國對黃金簽證落閘，葡萄牙或有可能會取消「黃金簽證」，或中斷中俄富人移民歐洲計劃。另一「移民大國」澳洲近年不斷吹風取消投資移民簽證，其中BIIP投資移民申請不斷減少，澳洲政府數據顯示，2021至2022年度的申請者為9,553人，按年少近40%，成功獲批率為74.5%，按年減2.1個百分點，拒簽率由上年度的6.4%，大幅增加至12.1%。

然而，2019年新增的全球人才計劃(Global Talent Visa，GTI)卻在近年急速彈起，該簽證在2021至2022年配額為1.5萬個，九成申請平均處理時間為7個月，更有25%申請者僅40天。其實最新申請者人數相比2019年推出時，大幅增加逾35%。其成功獲批率為99%，拒簽率僅為1%。

(三) 東南亞移居簽證崛起

除了歐洲大國大刀闊斧修改移民政策外，東南亞國家為救經濟，亦紛紛推出移居簽證。馬來西亞近月陸續恢復處理第二家園計劃(MM2H)，但是進展十分緩慢。同時又推出大馬高級簽證計劃(Program Visa Premium Malaysia，PVIP)，為外籍富豪提供20年期居留簽證，以刺激當地經濟，但是申請費高達20萬令吉(約35萬港元)，同行每名親友需額外繳付10萬令吉(約17.5萬港元) ，如一家5口費用高達60萬令吉(約105萬港元)。多間大馬媒體報道指在PVIP宣布推出首日，簽證在24小時內已接獲2萬人申請，惟數字受業內人士質疑。

另一邊廂，爆出詐騙醜聞的柬埔寨亦同樣推出第二家園計劃(CM2H)，雖然柬埔寨CM2H有銜接永居及入籍路徑，但不少人仍抗拒，其10年期無限制出入境CM2H，相關福利將包括國家醫療保險、配偶和近親等。另外亦有明確的入籍路徑，5年後可申請柬埔寨護照，同時柬埔寨是可透過投資計劃直接獲得公民身份，包括向柬埔寨捐贈24.5萬美元(約192萬港元)或在已批准的項目投資至少30.5萬美元(約240萬港元)。

另外，印尼亦推出10年期居留簽證，申請者要在印尼銀行存入20億印尼盾(約102萬港元)。