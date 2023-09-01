海外樓市專題｜假學歷申移加 隨時禁入境

早前澳洲悉尼大學爆出有中國留學生學歷造假，被取消留學生簽證並遣返中國，令當地華人譁然。事實上，加拿大「香港人救生艇」Stream B的開放式工作簽證(OWP)亦爆出申請者學歷造假風潮。有業內人士指，如情況持續，擔心加拿大當局陸續把港人救生艇方案「收網」。
(撰文︰Wendy全球樓行)
可疑學歷來自某一大學 惹關注
加拿大「香港人救生艇」Stream B的OWP日前放寬至學歷為10年內的大專以上畢業，令不少港人更順利「搭上」救生艇，然而亦有港人鋌而走險「買學歷」申請OWP。根據加拿大當地媒體報道，由於大部分可疑學歷均來自英國某大學，繼而引起加拿大移民部關注，凡提交該大學學歷的OWP申請人，均會被約見。
據悉，有申請者到加拿大駐香港總領事館面試時，遭移民官指抄襲功課，其後OWP申請被拒，並指涉失實陳述而被加拿大禁止入境5年。
移民官約見 質疑功課網上抄襲
報道指，其中一名港人在去年透過香港移民中介報讀英國某大學的商業管理遙距文憑課程，兩個月內便能獲得畢業證書，中介為其申請OWP。整個移民加拿大計劃費用共超過30萬元。
然而，該申請人眼見近月有不少申請者被移民部約見、繼而拒批OWP簽證，有意撤回申請，但又擔心撤回後中介不願意退款。直至今年6月，他收到移民部電郵要求面試，由於來不及撤回申請，只能硬著頭皮面試。面試期間，移民官向他查詢為何選讀這所大學，他直接答因為能較快畢業以符合加拿大OWP的申請資格；移民官再圍繞其功課發問，質疑是從網上抄襲，他辯稱是參考，卻沒標明出處；最後移民官直指其功課「不合格」。及後，他收到移民部電郵通知指OWP申請被拒，電郵指他「失實陳述、提供虛假資料」，並因此禁止入境加拿大5年。
被揭失實陳述 移民留壞紀錄
業內人士表示，由於加拿大的OWP主要想吸納10年內畢業年輕人才，然而兩年前政策推出時，已有不少年逾40歲以上，甚至50歲申請者買「假學歷扮讀書」，普遍要一、兩年時間完成的課程，卻可以是兩個月內「非自然地」畢業，以換取OWP入場券。他又指，「買假學歷」申請移民是最簡單、直接及低成本，但是虛假失實陳述一經被發現，對於之後打算申請其他國家的移民必定留下壞紀錄，尤其是注重誠信的歐洲國家或五眼聯盟等。
業界恐救生艇「收網」
另外，以往申請OWP並沒有明文規定需要面試，現在卻有不少「有問題」的申請個案需要見移民官，並因而發現不少「假學歷」，部分年逾40歲的港人，面試時更不諳英文。他指，OWP給部分港人「玩爛」，如果當局已安排申請者面試，說明已查出「端倪」，如果申請者缺席面試或等於默認「造假」，並失去抗辦的理由，如情況持續，擔心當局會陸續把港人救生艇方案「收網」。