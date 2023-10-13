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地產
2023-10-13 04:29:48
日報

海外樓市專題｜全球宜居城市 港躍進排61

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香港

全球最宜居城市排名，香港較去年上升了13位，以88.1分排行第61位。(資料圖片)

近月經濟學人智庫(EIU)發布全球宜居城市報告，當中奧地利維也納八度被評選為全球最宜居城市冠軍，而香港則較去年上升13位，以88.1分排行第61位，雖然兩地人均收入相近，但市中心樓價則以香港比維也納高出約247%，更比加拿大卡加利高出約547%。

(撰文︰Wendy全球樓行)

經濟學人智庫每半年就按社會穩定性、醫療保健、文化與環境、教育、基礎設施5個範疇評選全球宜居城市。當中奧地利維也納(98.4分)八度被評選為全球最宜居城市冠軍，排行第二位的是丹麥哥本哈根(98分)、第三位為澳洲墨爾本(97.7分)，亞洲地區則以日本大阪(9分)打入十大排名(見表)。

經濟學人智庫 EIU 全球最宜居城市
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指復常後生活質素改善 惟仍遜星洲

香港則較去年上升了13位，以88.1分排行第61位，為名次上升幅度最高的十大城市之一。報告指，香港在解除新冠肺炎疫情限制後，生活質素和宜居程度明顯改善，不過排名仍然不及第34位的新加坡，及第44位的英國曼徹斯特。

最值得留意的是各地樓價差距，目前香港樓市迎來前所未有的「大淡市」，就連新一份《施政報告》將於本月底公布，地產業界呼籲為樓市「減辣」、「撤辣」的聲音亦不絕於耳。最新公布的中原城市領先指數(CCL)已跌破了160關口，跌至156.79點，反映二手樓價的指數已是連跌8周，如果由2021年8月至今則累跌逾21%。同時成交量更按月萎縮近15%，根據土地註冊處資料顯示，9月份一、二手整體成交量為3,046宗，對比8月份的3,499宗，下跌近13%，如對比3月份「小陽春」時的 7,274宗，更是下跌逾58%。

日本 大阪

日本大阪打入全球最宜居城市十大。 (網上圖片)

連續13年居樓價最難負擔城市

然而，即使香港樓市步入下行周期，仍連續13年居全球樓價最難負擔城市首位。據全球資料庫Numbeo數據顯示，香港每月人均收入為25,495.04元，比起排首位的維也納22,077.87元，高出逾15%，但是市中心每方米樓價卻比維也納高約247%，達237,653.85元。對比排行第七位的卡加利，人均收入為25,984.28元，比香港更高出約2%，但是市中心樓價卻比香港平約84.5%，每方米樓價僅為36,754.05元。

另一個入選十大的港人家鄉日本，大阪人均收入雖然比香港低逾50%，為16,624.43元，市中心樓價卻為香港平的兩成，每方米樓價為47,068.05元，另外日本按揭利率亦為十大全球宜居城市排行中最低，僅1.64厘。對比最高的溫哥華約6.78厘，低逾5個百分點。

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