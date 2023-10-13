海外樓市專題｜全球宜居城市 港躍進排61

近月經濟學人智庫(EIU)發布全球宜居城市報告，當中奧地利維也納八度被評選為全球最宜居城市冠軍，而香港則較去年上升13位，以88.1分排行第61位，雖然兩地人均收入相近，但市中心樓價則以香港比維也納高出約247%，更比加拿大卡加利高出約547%。 (撰文︰Wendy全球樓行) 經濟學人智庫每半年就按社會穩定性、醫療保健、文化與環境、教育、基礎設施5個範疇評選全球宜居城市。當中奧地利維也納(98.4分)八度被評選為全球最宜居城市冠軍，排行第二位的是丹麥哥本哈根(98分)、第三位為澳洲墨爾本(97.7分)，亞洲地區則以日本大阪(9分)打入十大排名(見表)。

指復常後生活質素改善 惟仍遜星洲 香港則較去年上升了13位，以88.1分排行第61位，為名次上升幅度最高的十大城市之一。報告指，香港在解除新冠肺炎疫情限制後，生活質素和宜居程度明顯改善，不過排名仍然不及第34位的新加坡，及第44位的英國曼徹斯特。 最值得留意的是各地樓價差距，目前香港樓市迎來前所未有的「大淡市」，就連新一份《施政報告》將於本月底公布，地產業界呼籲為樓市「減辣」、「撤辣」的聲音亦不絕於耳。最新公布的中原城市領先指數(CCL)已跌破了160關口，跌至156.79點，反映二手樓價的指數已是連跌8周，如果由2021年8月至今則累跌逾21%。同時成交量更按月萎縮近15%，根據土地註冊處資料顯示，9月份一、二手整體成交量為3,046宗，對比8月份的3,499宗，下跌近13%，如對比3月份「小陽春」時的 7,274宗，更是下跌逾58%。