海外樓市專題｜列治文捲種族風波掀關注 加國小香港樓市回報亮麗

溫哥華列治文區一直被喻為「小香港」，華人數目高度集中，有指進入區內都不用說英文。(ISTOCK圖片)

華人聚居的加拿大溫哥華列治文區(Richmond)被喻為「小香港」，近日因當地議會擬設毒品注射屋而惹爭議，甚至捲入種族主義風波。有當地地產業界人士表示，今年1月大溫地區樓價按年上升4.2%，其中列治文為港人首次移民潮的落腳點，加上列治文過去一直沒有毒品注射屋，治安良好，即使新冠肺炎疫情及加息衝擊下，樓價仍可穩步上升。

列治文市議會計劃在列治文醫院內開設毒品安全注射屋，惹來區來居民示威，期間一名白人女子與一名華裔中年男子對罵，前者更叫後者「Go back to Hong Kong」(滾回香港)。當地政府指，受監管的安全注射屋為吸毒者提供安全場所，讓他們可在合資格的衛生專業人員監督下服藥，並強調工作人員不會分發毒品，而是提供成癮治療及康復服務。由於議案引發極大民怨，溫哥華海岸衛生局表示，「不會在列治文建立一個獨立性的受監督毒品消費所(所謂的毒品安全注射屋)」。

移民加拿大多年的老華僑、Re/max Crest Realty持牌物業買賣及物業管理顧問朱慕真表示，自從溫哥華的唐人街有設置美沙酮注射中心後，該區變得「烏煙瘴氣，治安不良」，令人對唐人街卻步。即使其後政府有意重新發展唐人街，但基本因素仍未改變，加上仍設有注射中心、食物銀行、庇護中心，以及露宿者的社區中心，很難「返轉頭」發展。

相比起「小香港」列治文，朱慕真表示，由九十年代第一次香港移民潮至今，華人數目高度集中，「基本上進入列治文區都不用說英文」。過去20至30年，有不少投資者及地產商在列治文建設富有香港特色的建築物，例如香港仔中心、置地廣場、新城市廣場、金鐘廊等香港地標，經濟發展蓬勃。