海外樓市專題｜加國瘋搶人才 樓價迎新升浪

上周加拿大推出終極搶人才計劃！修訂香港人「救生艇計劃」(Hong Kong Pathway)，由8月15日起，取消打工移民Stream B的學歷限制，除開放式工作簽證(Open Work Permit，OWP )、工作假期簽證(Working Holiday)，還有工作簽證入境加拿大，只須在當地工作滿1年(或1,560小時)，即可銜接Stream B便可取得永居身份。加拿大放寬各類型簽證對於當地樓市而言，相信是利好消息！

雖然年頭樓市表現差勁，但是經歷近半年加拿大政府「瘋搶人才」逆向操作，加上有實力的賣家刻意封盤，以及發展商推盤速度放緩，令市場減少供應，同時在面對大量人口遷移加拿大下，住屋需求已見上升趨勢。

早在去年6月，加拿大議會通過相關法令，並於今年1月生效，禁止加拿大境外的商業企業和個人購買加拿大住宅物業。禁令一出，加上持續加息陰霾，當地樓市今年初即陷冰封，不少地產從業員提早「休假」。據加拿大房地產協會(CREA)數據顯示，今年1月成交數量及價格一如預期全線向下，房屋成交量按年下降37%，房屋實際平均價格則下跌18.3%，至61.22萬加元(約362萬港元)，1月份銷售量更是2009年以來最差。

在加拿大享有居留資格，意味將不受其政策「禁海外人士買樓」兩年限制，持有相關居留簽證買樓，或可退還海外買家印花稅。數據顯示，即使加拿大持續上調利率，然而樓市表現仍然強勁，其中卑詩省樓市數據在夏季開局續標青。

放寬Stream B後 再挖美科技人才

除港人救生艇計劃Stream B不斷放寬外，OWP由原先需要5年內畢業，現放寬至10年內畢業，近日更開綠燈Stream B銜接永居，更沒有學歷要求，只要工作滿1年便可取得身份。最新數據顯示，相對於讀書移民的Stream A有2,358人次申請，Stream B只有764人次申請，是次放寬限制後，預期可吸納更多香港人到當地工作，事關申請OWP港人毋須事先找工作，直接登陸當地再找工作也可以，即使是沖咖啡或做外賣送餐服務，只要在當地工作滿1年或1,560小時後，已符合永居資格。

另外，加拿大7月16日宣布向持美國H-1B簽證者提供工作許可證，讓他們得以在沒有找到工作情況下，直接移居加國。明目張膽「挖角」在美國移民審批過程中受挫的外國科技及高等教育人才，加拿大政府目標是吸納1萬名科技人才。至於H-1B簽證是為美國留學生擁有專業知識技能，並獲僱主擔保的在留資格，然而隨著H-1B的抽籤情況逐年惡化，獲取簽證或續證難度大增，加拿大是次「開綠燈」，無疑是提供多一個選擇。

其實為解決新冠疫情帶來嚴重的勞動力短缺問題，加拿大政府在一系列改革移民措施操作下，2021年新增超過40.5萬名永久居民，2022年新增逾36萬名永久居民，並計劃今年新增38萬至46.5萬人，2024年冀新增39萬至47.5萬人。

逗留逾183日 非加國人仍可置業

爆發式的人口增長，確是為當地房地產帶來強勁需求。雖然加拿大在今年1月生效，禁止非加拿大人購買住宅在加拿大擁有房產兩年，但是隨之放寬限制，只要持有合法在留簽證，居留超過183日，也可以購買住宅物業，並且可以購買劃為住宅或出於任何目的混合用途的空置土地。

可退還海外買家印花稅

此外，如以非加國人置業會被徵收海外買家印花稅，以安省為例為25%，然而海外買家印花稅亦有豁免條款，只要由臨時居留身份轉為永久居留身份，便可獲得退稅。就算以Stream A及B來加拿大讀書或打工一年，有永居身份後便可申請退稅。

卑詩省房地產協會表示當地樓市已在5月強勢反彈，今年夏季開局表現強勁，6月最新數據顯示，Multiple Listing Service中，共錄得8,740套住宅單位成交，按年上升21.9%，住宅平均價格為991,648加元(約586萬港元)，比去年6月漲4.7%。總銷售額達87億加元(約514億港元)，按年增27.6%。

筆者認為，已移加或打算移加的買家而言，宜儲定彈藥，趁現時放盤量逐漸增加下，可出動四處睇樓做功課，隨著樓價回暖，有更多機會買到心儀房屋。