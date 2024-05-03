海外樓市專題｜加拿大新稅率 引爆物業拋售

加拿大宣布今年6月將上調企業及富人的資本增值稅，由50%上調至66.7%，並表明希望能夠籌集資金，以協助解決住屋問題及改善年輕人生活。然而消息一出，一度引發物業市場出現恐慌性拋售。

(撰文︰Wendy全球樓行) 個人稅率由50%上調至66.7% 早前加拿大財長Chrystia Freeland表示，政府將對所有公司和信託徵收三分之二的資本利得稅，稅率會由50%上調至66.7%，至於個人資本增值部分，超過25萬加元(約142萬港元)的稅率亦由50%上調至66.7%，計劃將於6月25日生效，不過如個人出售自住物業仍然可以免稅。

今次為加國過去20多年來首度調整資本增值稅率，今個財年料為庫房帶來69億加元收入，5年內則為庫房帶來193.6億加元收入。同時政府亦推出15億加元的加拿大租金保護基金，保障可負擔住屋及建造數千個新單位。另外，政府啟動60億加元的住屋基礎設施基金，加快建設和改善關鍵住房基礎設施。 此外，政府斥資5億加元，透過公寓建設貸款計劃以低成本融資支援租賃房屋；也推出支援民眾上車置業政策；首次置業人士購買新樓的按揭貸款還款期增至30年，8月1日起生效。

事實上，自總理杜魯多2015年底上任以來，加拿大樓價已升60%，公寓租金也急升，令聯邦自由黨政府民調支持率下降，迫使政府嘗試加快興建住宅，以及緩解生活成本困局。



Chrystia Freeland(右)表示，政府將對所有公司和信託徵收三分之二的資本利得稅；左為杜魯多。(資料圖片)

可扣減經紀佣金及按揭開支 至於今次資本利得稅改革方面，據舊有資本利得稅，假設個人非自住物業出售後，收益為30萬加元，其50%即是15萬加元需要納稅。在6月25日後，根據新的稅收規則，首25萬加元收益為50%納稅，其餘的則為 66.7%，如以收益為30萬加元為例，則合共需繳納158,350加元。值得注意的是，收益可減去房地產經紀人費用，以及還清其按揭抵押貸款等開支。

同時新資本利得稅稅項亦適用於遺產繼承，當繼承物業時，遺產必須計算業主購買該物業及至其去世期間的物業增值，而繳納資本利得稅。無論物業是出售或轉移所有權給他人，都會觸發此稅項。 安大略省鄉村物業新掛牌房屋增90% 雖然政府估計只有少於1%的加拿大人將受此次增稅影響，然而市場反應十分強烈。自公告發布以來，每天都有不少新掛牌的房源，據Chestnut Park市場報告，自去年3月以來，安大略省鄉村物業的新掛牌房屋數量增加90%，活躍掛牌房屋數量更增加了102%。