海外樓市專題｜南韓成中國人投資移民新寵

隨全球新冠肺炎疫情受控，不少檢疫措施陸續解封，各地旅遊開始頻繁，移民申請亦逐漸活躍。踏入2023年，愛爾蘭及葡萄牙先後緊急叫停「含金量極高」的投資移民「黃金簽證」，前者包括港澳在內的中國申請者高達九成，後者則近一半。在黃金簽證選擇愈來愈少下，去年上半年南韓的「黃金簽證」中，中國申請者獲批人數卻創20年新高，不排除成為新寵移民地。

(撰文︰Wendy全球樓行)

根據移民顧問公司Henley & Partners發布2023年首季亨利護照指數(The Henley Passport Index)，列出全球護照排名，韓國護照排行第三，享受192個地方免簽證或落地簽證；排行首位是日本及新加坡，連續第五年榮登榜首，可以免簽證到訪全球193個地方。

相較下，排行第19位的香港，特區護照免簽證地區171個，排行第66位的中國護照，免簽證地區66個。

南韓投資者簽證 中國人獲批量創紀錄

在2022上半年度，在已批出714個南韓投資者簽證中，已包括港澳地區的中國申請已佔215名，佔整體逾30%，更創下20年來的最多中國人獲批的紀錄。追溯至2000年及2001年，南韓投資者簽證剛起步時，獲批的中國公民人數分別為1,332人及766人，佔整體50%至70%之間。其後的20年間，中國公民對該簽證需求銳減，較高位下跌接近80%。2002年至2019年間，只有兩年的中國申請人數超過200人，而低於200人的年份則多達16個年度。然而，隨歐美國家陸續叫停投資移民後，韓國投資移民成為中國人富人的另類選擇。

一直以來，南韓投資者簽證獲批者，最多為日本人，過去兩年佔整體約30%，以2021年為例，全年獲批南韓投資者簽證共有1,378人，日本佔397人，約29%，中國則是275人，佔約20%。去年上半年卻出現逆轉，在714獲批南韓投資者簽證中，中國215人，佔約30%，日本則是149人，佔約20%。而由2000年起截至2022年上半年度，共有22,573人成功申請南韓投資者簽證，中國及日本申請人各佔總人數的22%，其次為巴基斯坦人，佔整體的7%。

投資保本公益或房產 金額按年齡劃分

投資移民南韓可選擇保本的公益事業，以及房地產投資兩大項目。例如保本公益事業，即是投資政府擔保的保本基金項目，相關基金主要是政府支援當地中小企貸款，申請者不獲利息，但在5年後成為永久居民，便可全數取回投資金額。在申請年齡上劃分兩個等級，55歲或以下申請投資金額為8億韓圜(約484萬港元)，55歲以上申請者投資金額為5億韓圜(約302萬港元)。

例如55歲以上申請者投資5億韓圜，即可獲得F2簽證的臨時居留資格，配偶及未婚子女同時亦可獲得F2簽證，一家可在南韓自由出入境、居住、就業、經商及學習，並享有當地醫療及教育等福利。在取得F2簽證2至3年後，需要續證一次，前後共5年，便可以轉為F5永久居民身份證，同時亦可取回當初的投資金額。要留意是，以上簽證倘在未滿5年便取回投資金，即喪失F2簽證及永居資格。

葡國累批1.16萬投資移民 中國人佔半

早在去年，英國率先叫停Tier 1 Investor Visa，近月葡萄牙及愛爾蘭亦相繼叫停黃金簽證。

葡萄牙黃金簽證一直鼓勵外國富豪投資房地產、並獲得居留身份，過去只需在房地產方面投資50萬歐元(約416萬港元)，便可以申請葡萄牙的「黃金簽證」，至今吸引多達68億歐元(約567.7億港元)投資，最終令九成投資流入房地產市場，樓價及租金更因此被推高，加上近年當地旅遊業復甦，單是首都里斯本，去年租金平均增幅達37%。該國共批出的11,628個居留資格，近一半是中國公民。

至於愛爾蘭亦鼓勵來自非歐盟區的富豪投資不少於200萬歐元於當地的基礎設施建設，例如療養院、公共房屋等，從而換取永久居留權。該國政府又指出自計劃推出以來，已帶動當地投資12.5億歐元。截至去年6月23日收到的1,547份申請中，1,458份申請者為中國公民，佔整體逾九成。司法部官員去年強烈建議暫停受理新申請，最終在本月15日終止申請。