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地產
2023-12-08 04:29:46
日報

海外樓市專題｜台灣首置優惠 推升樓價量

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台灣

按台灣信義房價指數，當地第三季整體樓價按年上升3.62%。(資料圖片)

香港樓市在加息陰霾下，政府力推各項減辣措施，力挽樓市，然而中原城市領先指數仍未止跌並創逾6年半新低，重返2017年3月底水平。毗鄰香港的台灣亦有出招，政府力推「新青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」(新青安房貸)，從利率根源著手，首3年按揭利率直接下調到1.775厘，令新承造房貸金額創近兩年新高，同時帶動當地樓市上揚。

(撰文︰Wendy全球樓行)

新造房貸連升3個月 樓價季升3.6%

台灣明年1月大選，為爭取年輕選票，政府今年8月推出新青安房貸方案後，當地樓市交易量在8月後一路上揚。據台灣中央銀行公布台灣五大銀行10月新承造房貸金額，達787.77億元新台幣(約196億港元)，連升3個月，創2022年1月以來近兩年新高。據統計，截至10月底新青安房貸下共有12,555伙為首次置業人士，總撥貸金額886.5億元新台幣(約220億港元)。

另外，按台灣信義房價指數，第三季整體樓價按年上升3.62%，達149.82。其中台北市標準房價每坪達74.27萬元新台幣，按年上升逾6.8%，按季升約0.42%。

首3年按息降至1.775厘 最長借40年

新青安房貸申請資格只要申請的借款人年滿18歲，申請本人、配偶及未成年子女均無自用住宅即可。

目前台灣市場利率普遍超過2厘，其政策優惠包括貸款利率由政府補貼利率0.375個百分點，一段式利率將從2.025厘，降為1.775厘，方案自今年8月1日起至2026年7月31日止，共計3年。

至於貸款年期也從30年延長至40年、貸款額度上限從800萬元新台幣(約199萬港元)，調高至1,000萬元新台幣(約248萬港元)，寬限期(即還息不還本)從3年，延長到5年。

如不計及首期、貸款成數，假設以每月還款3萬元新台幣(約7,446港元)計，舊制利率為2.025厘、年限30年，最高可購買總價約1,011萬元新台幣(約251萬港元)的住宅；新青安房貸利率降至1.775厘、年限拉長至40年，住宅總價將可提升至約1,288萬元新台幣(約320萬港元)，比舊制高出逾27%。

青年

新青安房貸成功吸引到20到49歲具購買力的族群置業。 (資料圖片)

助青年上車 29歲或以下族群佔三成

根據彰化銀行資料發現，新青安房貸成功吸引到20到49歲的具購買力的族群，其貸款購買的物業類型，1年以下的半新樓或新盤約佔整體25%，20年以上中古屋(即二手樓)，約佔40%。臺灣企銀觀察8至10月數據指，承造新青安房貸年齡分布主力是30至39歲的族群，佔比44.4%，其次是18到29歲，也有三成。

全台六都會區公布今年11月「建物買賣移轉棟數」數據，六都(包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市)交易量合計為23,413棟，為單月最佳表現，按月增11.3%，按年漲26.1%。統計各都會區表現，以台南年增 98.6%最高，首11月六都買賣移轉棟數合共為212,606棟，按年減4.7%。

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