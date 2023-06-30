海外樓市專題｜大馬高級簽證 誘力遠遜預期

馬來西亞政府於2019年暫停當時已有16年歷史的馬來西亞第二家園計劃(MM2H)，並在2021年新冠肺炎疫情期間重啟簽證，不過，申請門檻則大幅提高。當地政府同時推出大馬高級簽證計劃(Premium Visa Program，PVIP)以吸引外籍富豪，並提供20年期居留簽證作招徠，在PVIP宣布推出首日，多間大馬媒體報道指，簽證在24小時內已接獲2萬人申請。然而，最新消息指兩項移居計劃均未能達到預期申請人數目標，推出兩年至今PVIP實質僅20多宗申請，僅兩份申請獲批。大馬內政部指，未來或將兩項計劃合併。

(撰文︰Wendy全球樓行)

已被擱置MM2H申請近4年的陳生(化名)，對大馬移居簽證朝令夕改感到失望，之後計劃前往台灣。而最近台灣又爆出難以取得定居證的消息，令其計劃移居在東南亞地區退休願望落空。

申MM2H四年無音訊 批朝令夕改

現年60歲的港人陳生，原打算移居大馬退休，在2019年申請相關簽證，然而爆發新冠疫情，申請前往馬來西亞的審批一直擱置。及後MM2H計劃「加辣」，申請人每月海外收入由最少1萬令吉(約1.7萬港元)，大幅增加3倍，至每月最少4萬令吉(約6.7萬港元)。令其無法符合最新的收入要求。加上當地政策朝令夕改，以及申請近4年仍然音訊全無，令其萌生投資移民台灣的想法。

他指目前選擇前往台灣居住，由於台灣生活水平較低，以及鄰近香港，來回本港十分方便。雖然原本打算過去退休，及計劃可以動用部分「積蓄」來經營小生意，「原希望在取得定居證後，正式落戶台灣也不錯」。可是近日台灣接連爆出，難以取得定居證的消息後，令其卻步，目前仍是「十五十六」。

