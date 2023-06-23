海外樓市專題｜房產炒高 韓黃金簽證加辣

南韓「黃金簽證」為繼歐美「黃金簽證」後中國富豪的新寵，去年中國申請者獲批人數更反超日本躋身首位，創下17年新高。然而面對愈來愈多投資移民，韓國政府宣布「加辣」，將投資入場門檻由5億韓圜，增加一倍至10億韓圜(約605萬港元)，但保留原定終止的房地產投資移民項目至少3年。

韓國房地產投資移民在2010年首次在濟州推行後，當地房地產即成為中國人投資新寵。(網上圖片)

中國申請創17年高 超日本躋首位

新冠肺炎疫情3年間，申請投資移民韓國的人數不減反升，據當地政府數據，過去3年平均每年獲批人數逾千宗，相比2019年前的每年約600宗，增逾倍。去年度已批出1,217個南韓投資者簽證中，包括港澳地區的中國申請已佔329名，佔整體約27%，創下17年來最多中國人獲批的紀錄。

一直以來，南韓投資者簽證獲批者，最多為日本人，過去兩年佔整體28%，以2021年為例，全年獲批南韓投資者簽證共有1,407人，日本佔397人，約28%，中國則是275人，佔約19.5%。去年卻出現逆轉，中國佔約27%，日本則是248人，佔約20.4%。

自2000年有紀錄而來，截至去年共有23,579人成功申請南韓投資者簽證，日本仍是申請獲批的大戶，佔總人數的22%，中國則緊隨後佔總人數的21%，其次為巴基斯坦人，佔整體的7%。

中國人濟州房產投資 累飆近49倍

自從韓國房地產投資移民在2010年首次在濟州推行，當地房地產即成為中國人投資新寵，由2010年至今年上半年增長近49倍。

據韓媒報道，當地人認為太多土地賣得太便宜，引起民憤。2010年底，中國公民及企業在島上擁有約4.9萬方米土地，濟州省政府統計數據顯示，截至2013年6月，中國公民及企業擁有的土地已增至246萬方米，合共在濟州擁有的土地總價值接近1,580億韓圜(約11億港元)。

房產投資移民門檻升至10億韓圜

投資移民南韓可選擇保本的公益事業，以及房地產投資兩大項目。由於韓國房地產愈炒愈貴，韓國司法部原定於5月終止的「韓國投資移民簽證房地產投資」。目前仍批准繼續開放相關項目至少3年，同時提高投資入場門檻，從之前的5億韓圜，提高至10億韓圜，升幅一倍。至於可以投資房地產的地區包括濟州、仁川(松島、永宗、青蘿)、平昌、麗水(慶尚道)等，並且更改計劃名稱為「旅遊/娛樂設施投資移民系統」，日期延至2026年4月30日。原定於5月19日結束的釜山海雲台、東釜山地區的房地產投資移民制度也將延長3年。

投資保本公益項目 最少5億韓圜

至於投資保本公益事業項目，即是投資政府擔保的保本基金項目，相關基金主要是政府支援當地中小企貸款，申請者不獲利息，但在5年後成為永久居民，便可全數取回投資金額。在申請年齡上劃分兩個等級，55歲或以下申請投資金額為8億韓圜(約484萬港元)，55歲以上申請者投資金額為5億韓圜(約302萬港元)。