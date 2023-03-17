海外樓市專題｜打工簽證移澳 留意一關鍵

澳洲一直為香港人移民熱點，尤其推出港人救生艇(Hong Kong Stream)大開綠燈，又不設移民人數限制後，令近年港人移澳人數不斷上升。港人救生艇除讀書移民外，還有打工移民的482僱主擔保簽證，只要打工3至4年即取得永久居留資格，惟不良簽證紀錄或影響日後取得永居及入籍資格。

年移澳人數由千人 大增至四千

據澳洲政府數據，2021至2022年度澳洲海外移民約14.4萬人，按年減少逾10%，港人成功申請宗數4,237，排名第八多，雖然較上一年度下降約1.7%，但對比港人救生艇推出前，即2016年至2020年港人移澳數目徘徊1,391宗至1,928宗之間，反映港人移澳數字不斷上升。2021年6月共104,990香港人居住在澳洲，對比10年前僅85,990人，增加22.1%。

近年最受歡迎的港人救生艇計劃中，除讀書移民外，其中482僱主擔保簽證，即屬於臨時技術短缺簽證(Temporary Skill Shortage Visa)，即透過在澳洲的偏遠地區打工3年，銜接191偏遠地區技術移民永久居留簽證，或是在大城市打工4年可銜接189獨立技術移民簽證，申請者英文要求IELTS只需4.5分，同行配偶可在當地工作，而且無工種限制，小朋友在某些州立中小學讀書，學費全免。

Smart2Go移民資訊平台創辦人余偉龍表示，香港人申請482簽證有不少優勢，簽證一批5年，打工3年或4年，可取得191或189簽證，已屬永居身份。加上482簽證中，其短、中、長期職業清單中有400個職位可供港人申請，例如烘焙師、廚房、作曲家等，對比其他國家增加多了一倍。

僱主須向政府解釋 聘外勞原因

然而，482簽證的申請者也是要符合相關條件，例如申請的職位必須在職業清單之中，目前澳洲最短缺的工種是IT、醫護人員、幼兒教育及工程人員。另外要通過職業評估，以及獲得有提名資格的僱主提名及向申請者發出邀請。另外僱主亦須向澳洲政府解釋為何該職業需要聘請外勞，例如解釋其獨特性，澳洲本地的員工無法勝任該職位，其482簽證更容易獲批。

另外，482簽證亦有潛在隱憂，例如在3至4年的工作任期內被解僱，僱員要在3個月通知限期內，找到同一行業的僱主再聘請。余偉龍表示，整個482簽證的流程，僱主處理申請文件至少花6至9個月的時間，除非員工犯下極嚴重的過錯，例如騷擾其他同事、曠工等，否則不會「用9個月來玩自己」，加上如突然解僱外勞，僱主需要跟移民局解釋。一般而言，是僱員找到到更好工作，工資比較高，才會轉合約過去。

不良簽證紀錄 或影響入籍

至於申請永久居留及入籍方面，除了需要通過基本考試外，申請者的良好的簽證紀錄也十分重要，例如衝紅燈、違例泊車、曾經欠交的罰款，需要立即繳付，因為不良好的簽證紀錄會導致無法取得永久居留，甚至影響入籍。