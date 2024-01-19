海外樓市專題｜把脈日本地運 福岡旺 大阪弱

日本為港人旅遊熱點，亦有不少投資者進場投資當地物業。然而踏入新一年日本即發生地震、飛機空難等事故，有堪輿學家指，日本甲辰龍年將進入下元九運，未來20年天災人禍或增多。從風水角度看，個別地區仍有利人丁、旺財及升職加薪，未來20年行運地區包括北海道的小樽及札幌，還有東京港區，北九州及福岡亦有不俗發展。 (撰文︰Wendy全球樓行) 日本樓市去年火熱，日本不動產經濟研究所(位於東京都新宿區)發布預測數據顯示，去年1至11月，東京23區新建住宅平均價格按年上漲46%，至逾1.2億日圓(約634萬港元)。

日本龍年踏入下元九運 破財星飛入 堪輿學家唐碧霞表示，雖然日本在新一年即發生地震及空難，但是從術數角度2月4日立春後才正式踏入2024年甲辰龍年，而日本屬正東地區，在癸卯兔年是「二黑病符位」。至於正東地區在農曆11月運數最差，「二黑病符位」和「太歲位」均飛到正東，易惹災禍、疾病、病毒擴散，正東地區亦包括日本、美加及西澳，要提前做預防。她續指，2024年2月4日之後，日本正式進入下元九運，代表破財的「七赤破軍星」飛入，同時有盜賊、意外、災禍、空難、燃油的危機及火山爆發等危機。她續指，上次日本進入九運時發生了「黑船危機」，但是風水每年不同，她指東京則以港區及千代田區發展不俗。

東京港區及千代田 風水佳有利升職 東京為日本的首都，東京灣更是橫跨整個東京，其中東京23區最貴地段包括港區及千代田等。她指，千代田區為皇居附近，為風水最好地方，附近有山有水，是值得投資區域。至於港區的東南和東面都有水，屬「零正催照」，有照神水區域，該區住戶容易行運，亦有利升職加薪。涉谷方面，因為綠化帶比較多，正神方南面見山，所以人丁依然旺盛，但經濟發展則一般，有機會「旺丁不旺財」。至於形同香港旺角區的新宿，未來20年有機會走下坡，樓價恐下跌，樓市趨勢不算非常理想。

北海道札幌小樽 人丁旺財運好 港人旅遊熱門景點北海道，從風水角度看以札幌和小樽運勢較好。唐碧霞指，北海道未來的20年「北水南山」，由於當地山脈綿密，代表人丁旺盛；另外，北海道北面見水，附近石狩灣猶如「吸水港」，風水格局相當不錯。至於富良野為內陸，未來經濟發展動向有機會不理想，加上本身日本有七赤破軍星，也是退氣的位置，所以其財運只會再退步。 京都方面，京都臨近大津市區域較好，因為北面見水，尤其大津海岸地區未來20年都有機會發展，可以趁低吸納。不過，京都其他地方發展一般，清水寺附近升值潛力不高，京都山脈多，本是旺丁為主，但其卻「山水相反」，北全部都是山脈，見不到水，人丁相反，反而不利人丁。