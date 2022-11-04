海外樓市專題｜投資移台趨嚴 隨時加監

台灣是香港人移民的選擇之一，然而投資移民台灣的門檻逐漸提高，有港人抵台1年後申請定居證被拒，她指若「加監」1年後仍無法取得定居證，會考慮BNO二次移民英國。業內人士指，過往不少投資移民台灣的港人，在取得定居證後翌日瞬即關閉實體店，令當局審批定居證時更為嚴格。(撰文︰Wendy全球樓行) 據台灣行政院資料，單計今年首10個月已拒絕至少42名港人定居申請，理由包括曾任職公立醫院、美心集團、香港電訊或曾在內地機構工作等，可能有「危害國家利益、公共安全之虞」。2021年有1,685名港人獲批台灣定居許可，但同年6月當局以「國家安全」為由，逐步收緊審批港澳居民的居留申請。

抵台至聘請兩員工前 不計入營運期 S小姐在2019年底申請600萬元新台幣投資移民台灣，期間經歷舊制轉新制，須聘請兩名全職員工及開實體店，她2021年初一家四口抵台，經營聲音治療生意。 投資移民台灣，可在公司營運1年後申定居證。S小姐在1年半後，即今年5月申請，然而投審會回覆指，2021年1月至12月期間不計算在3年營運期內，要在2022年1月才開始計，變相「加監」1年，並指因S小姐當時沒有聘請兩名全職員工。

S小姐表示，去年1月登陸台灣，新冠肺炎疫情解禁後已是2月，她3月才租舖並裝修至6月，單是裝修費已用了70萬新台幣(約17萬港元)，並在7月聘請第一位員工，12月才聘請了第二名全職員工，雖然店舖去年6月已正式營運，但是投審會表示營運期由今年1月才開始計算，S小姐表示自己「唔算好嬲，也明白有其道理」，不過現時由經營3年變4年，亦感到無奈。

移民顧問：首要「真投資，真移民」 她指，申請被拒原因只是當局「婉轉」告知，認為「如果覺得我申請唔得，可以直接講唔得」，她只想快點取得身份證後，可以讓另一半出去工作，因為投資移民政策下，伴侶無法工作，「成日無所事事」日子很難過。另外，S小姐的孩子患罕見疾病，以前在港已恆常到台就醫，希望取得身份證後有醫療補助。如果明年仍無法取得定居身份，或考慮以BNO移英。 移民資訊平台Smart2Go創辦人余偉龍表示，今年上半年港人取得台灣定居證有800多人，如果要成功申請移民台灣，首要原則是「真投資，真移民」，並打算長時間留在當地發展，為當地作出貢獻。他指，早前台灣當局出了新聞稿，發現不少香港人是「假投資、真移民」，即是開設一間公司，但不營運只是「做下樣」，1年後申請定居證則被拒。他補充指，獲批居留證是取決於公司是否有營運，而非「等夠鐘」就可以。