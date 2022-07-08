海外樓市專題｜推出3個月 33人獲永居 移澳急增 170人申避風港

香港近年移民浪潮不斷，其中推出避風港政策的澳洲，過去一年通過485臨時畢業生簽證(下稱485簽證)，申請居留的港人數量達到1,600人。「香港簽證渠道」(Hong Kong Stream)自今年3月5日開放以來，有約170人申請，並至少33人獲得永居簽證。 (撰文︰Wendy全球樓行)

20至21年度 4312港人移澳

香港移澳人數近年急劇增加，澳洲內政部數據顯示，2015至16年有1,849人，2020至21年急增至4,312人，增幅1.3倍。由於獲批永居簽證的港人數量激增，令香港在獲批移民簽證來源地之中，由2019至20年只排第23名，一舉躍進第8名，為6年來首次進入前十名。

澳洲政府於去年10月公布港人「避風港政策」，並於今年3月5日開放申請，讓持485簽證或482臨時工作簽證(下稱482簽證)的港人，居留或持有簽證4或3年，可申請轉換「港版」189技術移民獨立簽證及191偏遠地區技術移民永久居留簽證，以取得永久居留權。

外媒消息指，「Hong Kong Stream」自今年3月5日開放申請的3個半月內，已有逾170人申請，並有至少33人獲得永居簽證。

相比482的工作簽證，需要有提名資格僱主願意提名及擔保，以讀書移民的門檻較低，只須先以500學生簽證留學澳洲，在畢業後申請485簽證，並居留一定年期，最快可6年入籍，故吸引不少港人申請。

去年度1600人申畢業生簽證

澳洲內政部的最新報告指，2021至22財政年度，即截至今年5月，已經有1,600宗港人通過485簽證申請居留個案，相比2018至19年度增加兩倍，而在2019年之前，每年來自香港的申請僅有500多名。

同時，自澳洲推出485簽證以來，每年獲批人數屢創新高，單是2020至21年，獲批宗數逾3萬宗，佔整體簽證逾五成。當然港人數量亦持續增加，在2021至22年度錄得創新高的767人。

485簽證明年6月前 選科不受限

Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示，現時每月有大約100人諮詢移澳，對比上一年每月大約只有約80位查詢，增長25%，市場對移民澳洲資訊仍然十分渴求。

他亦提醒，今年7月1日澳洲公布了新政策，以往485簽證曾有一個限制，如果在2011年11月前在澳洲曾經留學，就只能報讀職業清單上的課程；現在澳洲放寬為曾經在當地留學也可以自由選擇學科，再沒有任何限制，但是這項政策的截止日期是2023年的6月30日，想自由選擇學科報讀的人士要注意。