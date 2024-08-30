海外樓市專題｜提防加國初創簽證中介陷阱

港人移民加拿大救生艇的申請已延期至2026年8月，然而有不符合資格申請者另闢新路徑。近日有移民公司以百多萬元可申請初創企業移民簽證(Start-up Visa，SUV)、全家移民加拿大作招徠，更稱大約18個月即可取得永居資格。業內人士表示，初創企業移民簽證要取得永居資格，其初創的專案必須有創新及可持續性，目前取得永居資格生意最少要持續兩年半的時間。 (撰文︰Wendy全球樓行) 創新生意計劃 須獲創投基金支持 加拿大推出的初創移民簽證，申請人需要有一個創新生意計劃，以及至少獲得加拿大政府其一中一間認可的創投基金、天使投資公司以及企業孵化器的支持。當中以創投基金投資為例，至少投入200,000 加元(約116萬港元)，又或是天使投資公司投資至少75,000加元(約43萬港元)，最終成功通過孵化公司便可獲取「支持承諾函」(Letter of Support)以及申請工作簽證，這盤創新生意最少要持續兩年半至3年，才可以申請永居。

另外，加拿大當局沒有規定申請人有指定的資產、投資金額及新增就業職位數量等要求，同時亦可留港申請，彈性時間出發登陸加拿大。雖然申請者不設年齡上限及學歷要求，但是英語要求是IELTS最少達5分或以上，目前新個案處理時間為38個月。

移民公司一條龍服務 收費逾百萬 業內人士透露，就初創企業移民簽證而言，一般香港坊間的移民公司收費為120萬至180萬元不等，當中已包括申請費用，提供創新項目及企業孵化器等一條龍服務。當然本身是有創科經驗的申請人士更為吃香，但是要取得入場門檻的「支持承諾函」，項目必須是創新，而不是隨便開設餐廳、寫網頁及手機應用程式，就可以蒙混過關。

取永居須約3年 提名配額10個 他又指，由取得「支持承諾函」至取得永居的兩年半至3年內，在未取得永居前，加拿大政會查閱公司的營運狀況，其研發的產品是否有製造及生產以及客源開拓等。他舉例指，早前有一個成功個案是研發警報器，並使用太陽能發電，由於北美地區經常發生森林火災，該警報器是接駁森林地區，當該地區上升到一定的溫度及極度乾燥時，或引發火災，該警報系統便會轉駁至消防局。這項創新的產品受到創投基金的青睞及支持，而且申請者已有實物生產，對比虛擬的手機應用程式及網站，獲得支持承諾函較易，政府亦會較快批出簽證。

然而，每年公司提名配額只得10個，他建議公司最好「塞滿」上限有5名股東，因為1人公司的人力資源少，難以堅持到取得永居資格，甚至只會不斷燒錢。又如5個股東從事不同行業，例如市場營銷、IT、行政或是會計亦可分攤公司營運成本。 不良中介申請者或令申請者無法「落艇」 另外，他亦提及坊間亦有不良移民中介公司在「呃走」申請者的資金後，中途捲款潛逃。因為申請者「上咗艇」，所有資料都在該中介公司中，難以「落艇」，故申請者在申請前宜找有信譽的移民中介公司辦理，更重要的是沒有任何創業、研發經驗的申請者，如要移民中介公司提供一條龍服務，要衡量其提供的創新項目的可持續性、市場接受程度及創新理念，是否獲得各大創投基金的投入。