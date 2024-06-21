海外樓市專題｜新版第二家園增設3級制

大馬政府2022年推PVIP簽證，當時更寄予厚望，當年多間大馬媒體更指簽證24小時內接獲2萬宗申請，令市場嘩然，甚至質疑；事實上有業內人士透露，及至今年4月PVIP主申請人只有23份。此外，他指現時MM2H經紀只剩約200名，在今年7月1日所有從業者牌照須重新向政府申請及審批，最終剩餘多少從業者仍是未知數，又透露有約20%同業或放棄申請。

馬來西亞過去將第二家園計劃(MM2H)及高級簽證計畫Premium Visa Programme(PVIP)申請要求大幅度加辣，當中MM2H申請挫90%，不少經營MM2H中介公司倒閉，令政府不得不重新審視。大馬政府近日宣布「新版MM2H」，設立「鉑金」、「黃金」、「白銀」三大組別，當中「鉑金」組取替PVIP，定期存款至少100萬美元(約780萬港元)，最低級別「白銀」組亦需要購買60萬令吉(約99萬港元)或以上的物業。有業內人士指，馬來西亞物業過去沒有太多升值潛力，買樓的錢等同「打水漂」，申請者寧願做定存。(撰文︰Wendy全球樓行)

鉑金組定存要求百萬美元

至於馬來西亞政府推出的「新版MM2H」，最高級別為「鉑金組」，定期存款金額要求達100萬美元，整個家庭的一次性申請費用為20萬令吉(約33萬港元)，此外需要購買至少200萬令吉(約331萬港元)或以上的物業，其簽證有效期為20年。另外，只有鉑金組可以攜帶外籍幫傭，並在當地投資及工作。

至於中級的「黃金組」定存要求為50萬美元(約390萬港元)，一次性申請費用大幅下調至3,000令吉(約4,970港元)，此外需要購買至少100萬令吉(約167萬港元)或以上的物業，其簽證有效期為15年。最低門檻則是「白銀組」定存要求為15萬美元(約117萬港元)，一次性申請費用最平，僅1,500令吉(約2,485港元)，此外需要購買至少60萬令吉(約99萬港元)或以上的物業，其簽證有效期為5年。

須持物業10年 PVIP將取消

以上三大組別購買的物業，申請者須持10年，惟獲准轉售以購買更高樓價物業。另外，參與者可攜帶家屬包括配偶，另外年齡21歲以下子女、或21歲至34歲且在馬來西亞沒工作未婚子女可一同前往，另外申請人父母及岳父岳母等亦合資格。

業內人士指，鉑金組會取締PVIP簽證，因為政府早已預售約200個簽證配額予經營PVIP簽證的經紀，因此「焗住完成PVIP呢個怪胎」。過去PVIP的申請要求十分嚴苛，主申請者的申請費用達20萬令吉，並屬於一次性收費，但每名同行人士則收10萬令吉(約16萬港元)。另外，申請者的海外收入需每月達4萬令吉(約7萬港元)，或年收入48萬令吉(約79萬港元)；定期存款至少100萬令吉(約164萬港元)。今次修正版申請費只收費一次，免去同行者的申請費用，同時未有入息要求。

