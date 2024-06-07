海外樓市專題｜日本研設金融特區吸才

日本生育率降至歷史新低，死亡人口持續超越出生人口，日本政府30年來累計花費超過66萬億日圓，仍然無法令生育率止跌。本地人口增長無望，為吸納人口及資金，當地近年大推投資者簽證。日前，日本政府宣布選定東京都、大阪市、福岡市和北海道札幌市4個地區為「金融及資產運用特區」，除了為外國投資者設在留資格(在日本境內從事活動及居留的資格)，亦希望帶動經濟發展。(撰文︰Wendy全球樓行)

日本探討在「金融及資產運用特區」用英語完成公司商業註冊申請及支援外國人開設銀行帳戶。(資料圖片)

日本厚生勞動省6月份公布2023年的人口統計顯示，一名女性一生中生育孩子數量的總和生育率僅為1.2，創歷史最低。因對未來不安和價值觀變化而對結婚生育猶豫不決的年輕一代不斷增加，少子化更是難以遏制。2023年數據顯示，不包括外國人的出生人數按年減少5.6%，降至約72.7萬人。出生人數連續17年低於死亡人數。

為了日本未來發展，當局陸續開放外國人定居簽證，過去受港人歡迎的「經營管理簽證」，申請條件為必須擁有營業場所及投資500萬日圓(約25萬港元)，以「開辦公司」、「收購日本公司」或「分公司管理業務的管理者」的名義及在日本有固定的公司辦公室，便可按營運狀況獲簽，一般住滿10年可申請永住權。然而不少新興公司無法獲利，投資要求亦令人卻步。

探討英語完成公司註冊 簡化簽證程序

日本政府為吸引海外投資者進駐，最新投資者簽證選定東京都、大阪市、福岡市和北海道暨札幌市4地區為「金融及資產運用特區」，政府將探討在特區用英語完成公司的商業註冊申請，及簡化外國投資者申請簽證程序。由於過去外國人在日本難以申請銀行戶口，今次更致力於支援外國人開設銀行帳戶。