海外樓市專題｜日本置業有看不到的嫁妝

日本開關後旅客絡繹不絕，不乏機構及個人投資者進駐日本物業市場。然而，曾經投資日本樓的讀者必定有收過出售物件狀況的基本資料表，雖然買樓優先選擇地段、交通及生活配套，但是資料表上列明修繕積立金及管理費是不少人會忽視的一部分，其亦是一把「雙刃劍」。(撰文︰Wendy全球樓行)

修繕積立金=維修後備金 異於管理費

不少人去日本旅行時，除了發現街道乾淨，亦不難覺得各物業都整潔利落，其實不少物業已有30至40年樓齡，為何仍能保持質素？這便是維護日本物業的修繕積立金發揮了作用。修繕積立金主要用途是將來大廈維修及日常維護時的後備金，跟房租設定的管理費不同，大部分會以每戶的面積來計算，再繳納給管理委員會，也有部分大廈是每戶費用相同，金額按大廈擬訂的長期修繕計劃表中的費用來推算。

其實早期的日本公寓欠缺長期修繕計劃，導致大維修時修繕積立金不足，各業主需要「撲水」，尤其地震頻繁的區域更是難以估計修繕費用。當然，現時業主可以購買「火災保險」及「地震保險」來對沖災後損失，不過如果賠償不足，尾數可由修繕積立金補上。

修繕積立金是專門委託物業公司每月代收及預留，為大廈未來10至20年的維護和整修做準備，項目包括外牆及天台的防水、翻新，更換水箱，擴大停車場等的公共區域變更，以及修復因自然災害造成的損壞。