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地產
2023-12-22 04:29:53
日報

海外樓市專題｜日租盤受捧密碼：設風呂近超市

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日本央行維持超寬鬆貨幣政策，日圓掉頭再走弱，每百日圓兌港元近日在5.5算以下徘徊。近年日本樓市更是熾熱，尤其東京，不論平均樓價還是租金均錄得不俗升幅，後者更創9年來新高。另外調查指，日本租戶鍾情的物業配套，首重附近有超市、樓齡10年內，並且會願意付出較多租金，以換取浴室和衛生間獨立分開(俗稱乾濕分離)的空間。

(撰文︰Wendy全球樓行)

東京23區樓價租金雙位數飆

日本樓市仍然火熱，日本不動產經濟研究所的數據顯示，今年上半年東京23區新樓平均價格突破1億日圓大關。東京23區新建公寓單位的平均售價，較去年同期大幅飆升36.1%，升至1.572億日圓(約553萬港元)，為1973年開始調查以來，單一年度上半年首次出現破億均價。樓價飆升主要是受到建築原材料價格、人工及土地費用等高漲影響。

樓價抽升之下，連帶房租亦節節攀升，東京23區的11月份租金已達9年來最高水平。以東京都心部為中心，出租住宅的需求增加，同時資金不斷流入。東京KANTEI(東京品川區)數據顯示，8月以來東京23區的出售住宅物業租金按年上漲12%，升幅已是連續3個月達雙位數，為過去15年以來從未出現過的升勢。至於東京圈，10月按年上升8%，近畿圈則上漲5%。

超級市場 便利商店 藥房

日本人揀選租盤，首選物業附近有超級市場、便利商店及藥房。(資料圖片)

鄰近超市較易租出 網簽比例增

出租方面，絕大部分的日本租客都喜歡面對面簽約，但是網上簽約的比例亦逐漸增加。日本房地產網athome的《2023租務調查報告》指，正考慮租屋人士中，約37%希望在網上簽約；有超過60%的人表示，必須看到周圍環境的照片，當中超級市場最重要，附近有超市的物業會較容易出租。

據《2023租務調查報告》，有搬屋經驗人士中，有65.1%人會在房地產網站athome及suumo搜尋，即類似英國版的Rightmove、Zoopla，只有26.3%透過房地產公司尋找盤源。其中athome租賃資訊齊備，suumo則有針對外國租戶的支援，若租戶「人生路不熟」，又沒有日本保證人及個人信用評級，使用suumo或較為方便。

風呂

日本有調查顯示，正考慮租屋的受訪者中，有71.9%人優先考慮風呂。(網上圖片)

重乾濕分離 72%首考慮風呂盤

如以物業本身設備而言，正考慮租屋的受訪者中，有71.9%人優先考慮風呂，為調查排名首位。風呂即洗澡時有浸浴的浴缸，日本人家中的風呂通常與廁所分開，乾濕分離。浴室裡的淋浴沖涼處與浴缸是分開、地板可排水。日本人認為，在高壓工作的社會，風呂浸浴是除去一天疲憊的地方，亦是自己唯一的私人空間，因此對設有風呂的物業有一定需求。日本人亦十分注重衛生，有70.6%人考慮乾淨的洗手間，排名第二；至於第三位是廚房，佔65.7%。

物業環境而言，當地人首選物業附近需有超級市場，佔67.8%；第二位是便利商店，佔50.2%。便利商店及超市可為日本人快速解決一日兩、三餐，因此成為出租物業的重要配套；至於第三位則是藥房，佔40.1%。

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