海外樓市專題｜日租盤受捧密碼：設風呂近超市

日本央行維持超寬鬆貨幣政策，日圓掉頭再走弱，每百日圓兌港元近日在5.5算以下徘徊。近年日本樓市更是熾熱，尤其東京，不論平均樓價還是租金均錄得不俗升幅，後者更創9年來新高。另外調查指，日本租戶鍾情的物業配套，首重附近有超市、樓齡10年內，並且會願意付出較多租金，以換取浴室和衛生間獨立分開(俗稱乾濕分離)的空間。

(撰文︰Wendy全球樓行)

東京23區樓價租金雙位數飆

日本樓市仍然火熱，日本不動產經濟研究所的數據顯示，今年上半年東京23區新樓平均價格突破1億日圓大關。東京23區新建公寓單位的平均售價，較去年同期大幅飆升36.1%，升至1.572億日圓(約553萬港元)，為1973年開始調查以來，單一年度上半年首次出現破億均價。樓價飆升主要是受到建築原材料價格、人工及土地費用等高漲影響。

樓價抽升之下，連帶房租亦節節攀升，東京23區的11月份租金已達9年來最高水平。以東京都心部為中心，出租住宅的需求增加，同時資金不斷流入。東京KANTEI(東京品川區)數據顯示，8月以來東京23區的出售住宅物業租金按年上漲12%，升幅已是連續3個月達雙位數，為過去15年以來從未出現過的升勢。至於東京圈，10月按年上升8%，近畿圈則上漲5%。