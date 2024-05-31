海外樓市專題｜東京上季樓市投資冠全球

日圓持續走貶，新冠肺炎疫情過後，海外投資者在當地投資樓市勢頭強勁。有報告指，今年首季全球各城市的房地產投資額當中，日本東京圈按年增長60%，達76.5億美元(約598億港元)，為全球之冠。中國富豪尤其鍾情投資日本，不少人更舉家落戶日本，去年底在日本的中國居民，按年增加6萬人，為近年來的最大增幅。有來自內地的「新移民」表示，喜愛日本美食及醫療體制完善，今年5月份決定舉家遷往日本東京定居。
(撰文︰Wendy全球樓行)
千代田區物業10年升2倍 大阪倍升
根據日本的房地產調查公司東京KANTEI(東京品川區)最新報告，公司按車站分別調查了樓齡約10年的二手房的平均期望售價，其中在東京地鐵的新御茶之水站(東京千代田區)周邊，約10年樓齡物業的價格較新盤銷售時升約2倍，現時平均售價從每方呎5,914港元，上升至約17,742港元。另一個港人熱愛投資的地區關西，JR西日本的大阪站周邊(大阪市北區)的物業亦漲價約1倍。在名古屋地區，名古屋市營地鐵的久屋大道站(名古屋市中區)漲40%。
日本樓價帶動不乏來自海外投資者的助力，根據大型房地產代理仲量聯行報告統計，2024年首季全球各城市的房地產投資額當中，日本東京圈(東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣)比去年同期增長60%，達76.5億美元，超過紐約和倫敦，躍居世界第一，並為繼2020年首季後，東京圈再次位列第一。
去年中國居民淨增6萬 至逾82萬人
另外追蹤全球移民趨勢的Henley & Partners在2023年6月發布的報告預計，該年中國高淨值人士移居海外的淨總數將有13,500名，使中國成為全球高淨值人口流失最嚴重的國家。截至去年年底，日本約有82.2萬名中國居民，比前一年增加了6萬人，是近年來的最大增幅。
有專做內地投資者的日本物業經紀透露，在東京核心地段例如港區、中央區、新宿等，中國投資者大多會投資樓價在3,000萬至5,000萬港元新淨、高大上(高端、大氣、上檔次)、豪華的公寓。由於有這一班新貴進駐，更帶動當地樓市上升。
上海人舉家移居東京 5球買海景公寓
現年40歲、在上海土生土長的胡先生，原是一間中小企外貿公司的合夥人，去年在東京一個樓高逾40層高的塔樓，以約500萬港元購入一個海景公寓，並在本月帶上家人移居日本。
他指，之前有想過去美國、加拿大、澳洲或英國，但有親人及朋友落戶東京，因而覺「有個照應」，而且自己一家也喜歡日本文化及美食，再加上認為醫療體系較內地佳及日圓貶值等種種因素，最終選擇日本。他指，以每百日圓兌人民幣為4.5算計，在日本的生活成本算便宜。至於一家人目前居住的塔樓是朋友推薦，他指目測塔樓內鄰居大約三分之一為中國人。他又透露，有中國的親友在定居後改用日本名字，除了方便與日本人打交道外，亦可令其身份保持低調。