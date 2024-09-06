海外樓市專題｜東京二手樓價連升18個月

日本樓又再創新高！日本東京放盤量持續減少、海外資金湧入，full pay(全額付清)買樓已成新常態。有數據指，日本二手樓平均價格已推高至1.23億日圓(約667萬港元)，連續18個月上漲。而且日本人居住面積更愈來愈細。
(撰文︰Wendy全球樓行)
日本不動產調查公司東京KANTEI(東京品川)公布的7月二手平均期望售價數據顯示，東京都心6區，包括千代田、中央區、港區、新宿、文京區及澀谷約1.23億日圓(約667萬港元)，按月上漲1.8%，已連續18個月上漲，而且樓價自6月首次突破1.2億日圓後，不斷持續攀升。
東京23區平均樓價421萬
東京23區的二手平均期望售價為7,551萬日圓(約421萬港元)，比上月上漲1%。整個東京圈的價格跟上月持平，為4,629萬日圓(約251萬港元)。
二手樓價格持續上升主要是放盤量減少。報告指出，7月東京都心6區的放盤量為2,989伙，比上月減少138伙或約4.4%。至於東京23區的放盤量為12,634伙，少383伙或約3%，放盤量已連續5個月下降。而且在樓價不斷上升下，業主更希望趁高位出售物業，供應減少下，進一步推高樓價。
海外買家入侵 首季買樓資金飆3倍
另一原因是海外資金流入日本。大型房地產服務企業美國仲量聯行數據顯示，代表海外投資者購買日本房地產金額的「入境投資額」在今年首季錄1,773億日圓(約96億港元)，較上一季度的451億日圓(約24.5億港元)大幅急增近300%。當中以機構投資者為主，但個人投資也有相似的趨勢。
現時日圓兌港元為5.4算，對於海外買家尤其香港投資者來說，對比6算、7算而言，相當於樓價最少「打九折」。有日本的業內人士表示，現時有八成海外買家來自亞洲，愈來愈多外國人希望在經常旅遊的日本擁有自己的物業。至於富裕的海外投資者更傾向於購買東京都港區、澀谷區等地區的高檔住宅，雖然日圓有少許反彈，但仍然屬低水，日本樓「廉價感」更推動不少人以現金全款買樓。
新建住宅平均面積 10年累縮8%
業內人士又指，有發展商試圖通過減小住宅面積來抑制價格上漲。同時有金融機構指，承造按揭的物業面積愈來愈細，住宅金融支援機構的住宅貸款「Flat35」，即日本最長按揭年期為35年的長期固定利率，其用戶調查結果顯示，2022年度新建住宅平均面積為65.7方米，較10年前縮小了8%。