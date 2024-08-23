海外樓市專題｜減息效應 英樓市成交增10%

英倫銀行8月初宣布減息0.25厘，帶動當地樓市入市意欲回升。有報告指，英國物業成交量預計將按年增加10%，今年底樓價將擺脫「困局」有望上漲2%。同時，市場上最快速吸納的盤源以兩房排屋(Terraced Houses)平均售出時間為放盤後27天，排首位。

(撰文︰Wendy全球樓行) 英倫銀行8月初宣布減息0.25厘，為逾4年來首次減息，基準利率從16年高位回落至5厘。其實過去已連續11個月維持在5.25厘。過去由於3年基準利率的不確定性，導致75%按揭貸款5年期固定利率在4%至6%之間上下波動，更導致2023年成交量嚴重萎縮。

然而在減息帶動下，英國大型地產平台Zoopla報告指與去年相比，房地產市場成交量預計將增加10%，並預計今年年底平均樓價將上漲2%，展望明年年底基準利率或降至4.6厘至4.7厘。 入市意欲回升 潛在買家多近兩成 英國另一地產平台Rightmove的8月份樓市報告指，減息令買家入市意欲回升，當中向地產經紀諮詢放盤的潛在買家數量按年上升19%。報告亦指，支付首期40%的買家，其承造5年期固定利率現為3.83厘，為自2022年9月迷你預算前，最低的5年期固定利率。至於8月份新賣家平均叫價為367,785英鎊(約376萬港元)，按年上升0.8%。



兩房排屋最搶手 平均27日沽出 樓市逐步回暖，Zoopla調查發現，英國不同類型住宅的放盤成交速度存在差異，當中以兩房排屋為最快獲買家承接的屋型，平均售出時間僅27天，比全國平均32天快5天。兩房排屋快速售出原因是可以吸引到各類型買家，對於首次置業人士而言，兩房排屋在居住面積及樓價方面屬高性價比類型，另外「大屋搬細屋」但又不想放棄花園的長者來說，兩房排屋同樣具吸引力。此外，兩房排屋的供應量相對較少。Zoopla指，過去3個月該類房屋放盤僅佔總數7%，進一步加劇市場競爭，加快售出時間。

除兩房排屋外，另外3種盤源亦在30日內可快速售出，分別是兩房半獨立屋、三房排屋及三房半獨立屋。這4類住宅在全英國的房屋總數中佔46%，但目前市場上放盤的比例僅佔32%，供應不足促使買家之間激烈競爭，只要業主開價合理，通常很快收到買家出價。

相反四房或以上的獨立屋需要較長時間，平均需要40天才能成功找到下手買家。 英格蘭及威爾斯49%住宅 可月內獲承接 至於地區方面，數據顯示英格蘭及威爾斯有49%住宅可在放盤30日內獲買家承接，吸納速度遠快於市場預期。至於蘇格蘭吸納盤源的比率比英格蘭及威爾斯地區更高，當中高達75%的放盤能在1個月內出售。主要原因是樓價較為低水。根據英國統計局今年6月份數據顯示，英格蘭平均樓價為305,370英鎊(約312萬港元)，威爾斯為215,518英鎊(約220萬港元)，相比之下，蘇格蘭平均樓價則為192,488英鎊(約197萬港元)。

另外，蘇格蘭的房屋在放盤前，業主需要預備估價、能源報告及查冊的房屋報告(Home Report)給予買家，相比英格蘭及威爾斯，買家要另聘測量師或在銀行承造按揭時才有估價及驗樓報告，蘇格蘭賣樓程序無疑加快了整個交易進度。