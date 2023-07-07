海外樓市專題｜測量師拆解英沉降樓警號

英國早前爆出劍橋新建的36棟獨立屋因地基出現問題將全面拆除，發展商更為此道歉。英國物業跟香港建屋標準不同，英國依據土壤報告(Soils Report)建議，絕大部分的「屋仔」都不需要打樁。當地測量師稱，如獨立屋附近出現不尋常的樹木或曾有爆水渠歷史，也會為地基埋下沉降種子。(撰文︰Wendy全球樓行)

物業兩米內種植樹木 或侵蝕土壤

在香港的建築物大多數是高樓大廈，必須要打樁做地基，但是在英國，物業會否打樁是基於土壤報告建議，如果報告顯示該土地泥土鬆軟，並且有淤泥、土質軟弱，就需要打樁做地基才符合標準建設樓房。事實上，英國大部分土壤沒有太多淤泥，絕大部分獨立屋或平房基於力學更不需要打樁，所以普遍的地基是木造或石屎柱。

英國RICS特許測量師Edmond表示，物業兩米範圍內如有種植樹木，不論樹木形狀大小，樹根或有機會深入地基並吸收泥土中的養分及水分，令地基的土壤變得更加鬆軟，就會出現沉降風險。即使是百年的古宅，如果附近兩米範圍內種植了大樹，測量報告中也會提醒買家這是有沉降風險的警告。

