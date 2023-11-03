海外樓市專題｜港人疫下買日酒店 回報8厘

受惠於旅遊業蓬勃發展，加上日圓匯率及息口低水，日本樓價連續8個月創新高，並陸續出現搶盤現象，情況猶如2021年英國樓市時多人競爭同一個盤源。同時，亦有香港人在新冠肺炎疫情期間趁低吸納，以5,000萬港元購入旅遊區的舊式酒店並進行全面翻新，再藉著日本旅遊業重新出發，賺取被動收入。

(撰文︰Wendy全球樓行) 日本房地產調查公司東京KANTEI公布，9月二手房平均期望出售價格，東京都中心6區，即是千代田區、中央區、港區、新宿區、文京區、澀谷區的每70方米(約753方呎)平均1.6億日圓(約834萬港元)，按月上漲1.7%，連續8個月創出歷史新高。目前東京都中心6區中最貴的千代田區每70方米為1.5億日圓(約780萬港元)，最平為文京區8,369萬日圓(約435萬港元)。



1億日圓翻新 回報5至8厘 2019年移居日本的港人陳先生，當年申請經營管理簽證後，除了購入自住物業外，在疫情最嚴峻期間以日圓兌港元7.2算、折合約5,000萬港元購入日本大阪通天閣站前的酒店，更花了1億日圓全面翻新。由於日本正值封關，他指租金回報由預計的12厘跌至1厘，幸好現時「守得雲開」。他指，一直看好日本旅遊業，預計愈來愈好，當時是「守住先」。 目前陳先生的酒店有60多間房，更設有和室榻榻米，租金回報約5至8厘。 現時日本已全面通關，據日本國家旅遊局公布數據，9月外國訪日旅客人數218.43萬人，為2019年同期的96.1%，基本上已經恢復到新冠疫情前的水平。日本觀光廳更表示，從外國觀光客仍然絡繹不絕到訪的情況來看，將福島核一廠核處理水排放入海對日本觀光影響「有限」。

