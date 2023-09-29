海外樓市專題｜港人磚頭熱移英 物業值千億

香港人成英國物業最大海外投資者！英國推BNO簽證至今已有逾15萬港人抵英，雖然英國樓價因加息而「牛皮」，然而港人投資「磚頭」熱情仍隨移民潮轉移至當地。數據指，港人持有英國房地產投資價值，估計達108億英鎊(約1,028億港元)，佔英國海外物業投資者的投資總額七分之一。

英國2021年起出台BNO簽證計劃，截至今年6月底共18.26萬人申請，批出17.6萬宗，目前登陸英國BNO簽證持有人共有逾15萬人。英國駐港澳總領事戴偉紳(Brian Davidson)早前曾表示，香港人移民英國政策至少延續至2025年。

英樓價加息下受壓 倫敦逆向上揚

根據Zoopla最新樓價指數顯示，自2012年以來，英國樓價首次錄得下跌。本月樓價較去年9月下降0.5%，目前平均樓價為265,100英鎊(約252萬港元)，雖然現時錄得下跌跡象，但是根據英國土地註冊處的資料指，去年受香港移民歡迎的倫敦地區樓價上漲了約6%至8%。

英國地產代理商Benham & Reeves表示，在2020年1月至2021年8月期間，倫敦的香港業主數量增長了近10%，增長幅度最大的是在泰晤士河畔的京斯敦(Kingston)。另外，Benham & Reeves的8月報告指，海外人士持有英格蘭和威爾斯房屋價值高達788億英鎊(約7,497億港元)，而香港業主則佔整體13.7%，為最大的海外投資者。相比第二位的新加坡，高出4.6個百分點。