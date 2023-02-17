海外樓市專題｜港夫婦移英創業 賣章魚燒

Vivien與Pong前年10月初到英國，丈夫因英文不流利而在求職上受挫，加上新冠肺炎疫情影響下較難找到工作，Vivien因而想到在當地創業，開設一間章魚燒店，因為在港期間他們曾經在屯門及九龍灣經營甚獲好評的章魚燒店，希望把這種味道在英國重現。

英國推出BNO「5+1」移民計劃兩年，已有逾14萬名港人獲批簽證。當中包括在2021年10月底移民曼城的Vivien及丈夫Pong。落戶曼城後，夫婦曾嘗試找工作，卻屢遇挫折，二人最後選擇創業，做回在香港時的「老本行」：開設章魚燒店。不過，他們日開店的過程困難重重，除了要通過地方議會(Council)面試及考核，開業後才發現當地人不吃海鮮，幸好改良食譜後，開業1年生意逐步上軌道，1日最高營業額達50日0英鎊(約4,727港元)。(撰文︰Wendy全球樓行)

手續繁複 向Council即席烹煮解說

可是，相比香港只需找來店舖「頂手」及轉牌，在英國開店食肆過程更為複雜。他們在曼城的大型商場找了舖位打算「頂手」，可是開店先決條件，要先通過Council審查及批核。初時，Council拒絕他們的申請，原因是該場所內亞洲食品已經足夠，並認為章魚燒與魚蛋、燒賣分別不大。但是Vivien屢敗屢戰，把香港店舖及自己的產品照片寄給Council，終於換來面試機會。面試過程中，他們更把所有製作章魚燒的工具搬到當場，即席向Council製作及解說章魚燒的烹製過程，最終成功爭取開店的入場券。

夫婦二人經歷重重考驗、歷時3個月才成功開店。在接手店舖後，他們加緊步伐，為的只是趕在暑假前開張，用了短短兩星期粉飾舖位並添置新爐具。可是當地文化及生活習慣與香港大不同，生意額不及預期；加上開店初期遇上英國熱浪，商場內又沒有冷氣，悶熱的天氣導致生意額未如理想。由於沒有深入了解英國人的飲食文化，不知道英國人甚少吃海鮮，Vivien笑指，若重新選擇，不會急於開店，會在觀察地點及了解文化後才下決定。

迎合英國人口味 日營收最高500鎊

他們及後不斷改良食物口味，加入雞肉、炒飯、薯條等英國人喜歡的食材，令生意逐步上軌道。至於生意額，他們指普通日子平均有逾100英鎊，最多曾試過一天營業額逾500英鎊，惟亦試過收入只剛好足夠支付租金。談到租金，一周租金則需要約300英鎊，Vivien坦言不便宜。

最重要的是，當比較兩地的生活時，夫婦指在英國做生意也是另一種生活，雖然年中無休，一星期工作7天，工作日子多了，卻比香港更空閒，原因是工時縮短了，每天只由早上11時工作到下午6時。她說在英國多了「me time」，可以在家煮早餐，這是以前香港的模式不容許的，是另一種生活。