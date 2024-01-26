海外樓市專題｜澳慎批學生簽證 防假讀書

澳洲日前暫停「商業創新與投資計畫」(BIIP)，俗稱「黃金簽證」中的重大投資者簽證(SIV)，亦即個人投資需逾500萬澳元(約2,577萬港元)於商業創新；同時亦嚴打學生簽證。有業內人士透露，學生簽證設三級，排名最差的第三級包括中國、印度及尼泊爾籍申請人，主要由於出現「假讀書真打工」為名的申請者，該級別申請更幾乎「全炒」，惟香港及台灣申請學生簽證不受影響。(撰文︰Wendy全球樓行) 退休者濫用黃金簽證 經濟貢獻低 澳洲自2012年已透過BIIP發放數千份SIV，此簽證也被冠上「黃金簽證」，該類移民並沒有英語要求，也沒有年齡限制，申請者主要為商業創新、投資者、重大投資者、高級投資者和企業家等。如成功申請將獲5年居留權，為後續申請永久居留權奠定基礎。計劃原本旨在吸引更多外商投資，但澳洲政府發現其對經濟的實際效益不佳，因此做出了終止的決定。

澳洲內政部長奧尼爾(Clare O’Neil)證實，暫停這類簽證是當地政府計劃調整移民制度之一，又提到多年來這類簽證並沒有幫助澳洲和經濟從移民制度中得益。因為這些移民通常在人生後期階段及事業生涯結束後才來澳洲，基本上是為退休。 據澳洲智庫(Grattan Institute)2022年的報告，黃金簽證申請成功者多為年事高、英語不佳的人士。研究顯示，他們每人一生對澳洲僅貢獻60萬澳元(約308萬港元)，不到澳洲公民的一半。《澳洲人報》早前更揭露，有中國犯罪分子和腐敗官員利用有關計劃獲得澳洲公民身份。

Smart2Go移民平台創辦人余偉龍表示，其實去年已逐漸暫停這簽證申請配額。澳洲當局覺得整個移民政策被人濫用，今屆政府更想堵塞漏洞，由於500萬澳元的重大投資者簽證，其中申請的條件是不需要有英文及任何逗留條件，申請人未必會有在澳洲長期居留的意願，純粹是「用錢買身份」當作後備方案，對於澳洲實質經濟幫助不大。加上，申請者大多不會在當地工作，或其生意業務根本就在本國，直至退休的時候才前往澳洲，在人生過去的10至20年並沒有繳交任何稅項給澳洲政府，除了投資當地物業或購買金融產品，對當地實際經濟受惠不大，並不是澳洲想吸納的人才，故當局有意取消該政策。

近年數千人獲黃金簽證 85%中國人 澳洲內政部統計，自2012年以來，透過商業創新和投資移民計劃取得澳洲居留權的海外移民已超過10萬人，而在2022至2023年期間，已有數千人獲得簽證，85%皆為中國人。 另一邊廂，學生簽證申請創下新高。據澳洲統計局(ABS)的月度簽證數據，截至去年7月，合共簽發了654,870份臨時學生簽證，創下歷史新高，按年增加約30萬份，較新冠肺炎疫情前的高峰時高出約10萬份。 假讀書真打工 中印尼泊爾列最低級 余偉龍表示，學生簽證申請過多，容易被人濫用。例如有學生申請學生簽證移居澳洲，但是長期未能畢業，當中未能畢業的原因或是未能符合當地學歷要求，或英文程度不夠，申請者更是不合格亦會不斷申請重讀，有申請人士更長達10年未能如期畢業，無形間令學生簽證變成「暫時的永久簽證」。申請者或永遠都未能畢業，但他的目的是在當地做兼職工作，例如有比較落後國家的申請者在澳洲讀書，即使做兼職的收入，仍高於原居地全職收入，形成「假讀書真打工」。