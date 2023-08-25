海外樓市專題｜澳改革學生簽證 移民門檻有變

過去3年港人移民英國、加拿大及澳洲人數不斷增加，當中加拿大近月更是放寬學歷要求，工作1年後可獲得永久居留身份。至於澳洲方面，近日放風取消讀書移民中申請留學生簽證的Genuine temporary entrant(GTE)要求，惟移民業界對措施的影響仍未有定論。有專家指，相關措施結果最快在10月時反映，是「加辣」抑或「減辣」，或屆時才有定案。
(撰文︰Wendy全球樓行)
過去3年，澳洲的香港人Hong Kong Stream避風港政策令不少港人成功移澳，雖然移民人數不及英國和加拿大，但增幅卻明顯。根據澳洲政府數據，澳洲政府去年向香港人發放了3,900份學生簽證，比2021年增加40%，2021至2022年度就有超過 4,000名港人獲得永久居留權的身份。
學生簽證可銜接至永居簽證
過去透過「讀書移民澳洲」，事前必須申請留學生簽證(500簽證)，並報讀兩年制的CRICOS課程，之後再銜接畢業簽證(485簽證)，可在偏遠地區居住滿3年，再銜接「港版」191永居簽證，所以最快是「2+3」年內取得永居資格。
倘GTE證有移民傾向 或拒簽
然而，申請留學生簽證之前，必須撰寫GTE聲明，內容是按學生個人背景撰寫再呈交給澳洲政府，主要概述他們在澳洲的學習計劃，證明是「真實的臨時入境者」。不過，若被當局認為申請者有移民傾向，即希望通過學生簽證獲得澳洲居留權，或會被拒絕批出學生簽證。例如假設申請者年齡近40歲，一家四口有移居澳洲的打算，按背景的複雜程度，或會被認為是具有強烈移民傾向，GTE報告的闡述及證明或需長達十多頁。
過去不少港人希望以「讀書移民澳洲」，按其意圖，為第一步申請留學生簽證所撰寫的GTE，已不符合相關規格，被拒簽的個案屢見不鮮。近日澳洲媒體傳出，申請留學生簽證程序將有重大改革，2017年推出的GTE政策或將被取消，意味「移民傾向」將不會再成為拒簽的理由。因此，有意見認為取消GTE等同「減辣」。
GST或取而代之 過關難度高
不過據了解，留學生簽證原本要求的GTE，會被「真正的學生考試」(Genuine Student Test，GST)取而代之，即證明自己是「真實的學生」，以及畢業後可以為澳洲勞動力做出多大貢獻，而且是具有高技能的申請人士(High -Skilled Applicants)，並幫助解決澳洲勞動力短缺問題等。Smart2Go移民平台創辦人余偉龍則認為，以GST取代GTE方案無疑是提高申請難度，尤其是如何證明自己是「真實的學生」的定義十分模糊，以及畢業後為對澳洲多大貢獻的高技能申請者，究竟有何標準，甚至是否變相「加辣」，還是未知之數。
他指，澳洲每年的2月、7月及10月均是入學高峰期，最快今年10月便會知道收生結果，屆時或可知道留學生簽證的更具體的相關要求。