海外樓市專題｜澳洲停富豪簽證 移民料減半

澳洲終叫停富豪簽證！一向受全球富豪歡迎的澳洲商業創新和投資計劃(BIIP)、即188系列簽證申請已被叫停，至於澳洲另一永久居留簽證全球人才計劃(GTI)雖在新冠肺炎疫情期間極速崛起，以一步到位直取永居作招徠，然而壽命卻短暫。有業內人士透露，今年底或停止GTI申請，澳洲或於今年下半年推出全新的創新者簽證(Innovator visa )取代投資移民簽證。

(撰文︰Wendy全球樓行)

澳洲政府早前宣布改革外國投資制度，加強審查外國投資。澳洲財政部長查默斯(Jim Chalmers)強調，外國投資對澳洲經濟有關鍵作用，但前提是要符合澳洲國家利益，改革將提供企業與投資者更大的確定性，同時保護澳洲國家安全。

明年中起加強學生及工作簽證審查 當局因應移民數字創新高並加劇房屋及通脹壓力，已叫停188系列的富豪簽證。同時，查默斯指澳洲政府計劃從2025年6月開始加強對學生簽證的審查，並對來自中國、越南和印度申請人的熱門工作假期簽證(Working Holiday visa)引入抽籤制。新政策預計減少海外移民人口，並預計數字將從2022/23年度的52.8萬人次高峰，減半至2024/25年度的26萬人。 同時，為了吸納為澳洲創造真正經濟價值的人才，當地有意取代188系列的簽證。查默斯透露澳洲政府將在未來推出新的創新簽證，目前未有披露任何申請條款。當局認為BIIP簽證對澳洲的經濟利益「微乎其微」，BIIP 簽證的正式關閉後，目前仍有18,500份待處理的申請。

投資移民經濟貢獻微 寧吸勞動人口 Worlgo澳洲註冊移民顧問Damien表示，2024/2025年度的188系列簽證只剩下1,000個名額給予現有的申請人處理審批，已不接受新申請人。他指，澳洲暫停188申請主要由於投資移民對於政府的負擔大，官方表示500萬澳元的移民申請都是「負增長」，平均每個申請負增長為12萬澳元(約60萬港元)。加上申請者的年齡比較大，對當地貢獻少。188系列即使是過去10年的稅收收入，無法支付該批移民人口福利，例如醫療、養老金的，對於政府來說仍是負數。

移民資訊平台Smart2Go創辦人余偉龍表示，因為188 系列申請者取得身份較易。加上澳洲政府需要cut一半移民人口，投資移民對當地貢獻不大，政府寧願要482工作簽證的勞動人口，即使是創新者簽證，可否成功移民取決於在當地的生意是否經營成功。 業界料GTI年底停止申請 難再直取永居 至於GTI簽證方面，Damien 指GTI目前仍可以遞交申請，但是名額已由5,000個下降至4,000個，並透露或在年底會停止申請。他指，過去GTI沒有明確的審批標準，曾有申請者最快40天直取永居身份。他又指，下半年或會推出創新簽證來取代整個投資簽證，澳洲政府或有意將企業家及優才移民推向這個簽證，志在吸納全球知名的研究人員或企業家移民至澳洲。