海外樓市專題｜澳洲搶人才 速批GTI

澳洲近年不斷吹風取消投資移民簽證，近日有移民審查報告建議澳洲聯邦政府廢除商業投資和創新計劃。(資料圖片)

歐美多國近年對於海外投資移民申請漸趨審慎，除了英國對黃金簽證落閘，另一「移民大國」澳洲近年不斷吹風取消投資移民簽證。近日有移民審查報告建議澳洲聯邦政府廢除商業投資和創新計劃，尤其是年齡大和低技能申請者。

(撰文︰Wendy全球樓行)

然而，澳洲另一永久居留簽證全球人才計劃(Global Talent Visa，GTI)在新冠肺炎疫情期間崛起，九成申請僅等待約7個月時間，而且逾九成成功獲批，亦有申請者只需1個多月即獲簽證。對比之下，傳統商業投資移民(BIIP)188系列、如188B需3年投資經驗簽證，並在當地投資最少250萬澳元(約1,316萬港元)，目前有九成申請差不多等逾3年時間才知申請結果。

報告建議廢除BIIP商業移民

日前澳洲公共政策智庫格拉坦研究所(The Grattan Institute)向聯邦政府提交移民審查報告，內容提及要重新設置當地的技術移民計劃，提高澳洲人生活水平，並吸引全球人才，當中更建議廢除透過BIIP移民的申請者，因為其年齡較大和技能較低。

而數據顯示，每名獲得永居身份的移民，平均一生為澳洲帶來約12萬澳元(約63萬港元)稅收；但若廢除該簽證，未來30年內可為澳洲政府節省高達340億澳元(約1,790億港元)預算。

BIIP投資移民在疫情爆發期間積存待處理申請，現時有九成申請平均處理時間長達37個月，同時澳洲政府數據顯示，2021至2022年度的申請者為9,553人，按年少近40%，成功獲批率為74.5%，按年減2.1個百分點，拒簽率由上年度的6.4%，大幅增加至12.1%。