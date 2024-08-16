海外樓市專題｜澳洲樓價破頂 連升18個月

環球央行減息潮持續，繼加拿大、歐洲及英國央行後，新西蘭央行周三意外減息0.25厘，環球樓市交投氣氛活躍，澳洲樓價再創新高！有數據指，7月全國樓價按月上漲0.5%，按年升7.6%，樓價已連升18個月，其中珀斯(Perth)樓價更是按年飆升24.7%。

(撰文︰Wendy全球樓行) 利率持續按兵不動 樓價年升7.6% 澳洲央行8月宣布維持利率4.35厘不變，並已是連續第六次利率決策按兵不動。樓市卻在高息下企硬，同時投資者借錢買樓趨勢不斷增加。ABS貸款指標數據指，投資者申請按揭貸款宗數按年增長24.8%，貸款價值按年增29.5%，其中西澳樓價1年來上漲23.9%，投資者貸款增加53%，為全國平均水平的一倍多。

根據CoreLogic數據，澳洲樓市自去年11月以來，樓價不斷創下新高。其中珀斯、阿德萊德(Adelaide)和布里斯班(Brisbane)樓價更是「追落後」瘋狂飆升。報告指，升市最大原因是布里斯班、阿德萊德和珀斯的房屋供應量對比去年同期減少逾30%。 珀斯飆24.7% 布里斯班漲16% 其中珀斯年度樓價升幅最顯著，過去一年飆24.7%，平均樓價773,335澳元(約399萬港元)；阿德萊德年度樓價漲15.5%，平均樓價升至776,597澳元(約400萬港元)；布里斯班樓價受惠於2032年奧運概念，升幅達16%，平均樓價873,987澳元(約450萬港元)，更超越第二大城市墨爾本的平均樓價781,949(約403萬港元)。至於悉尼過去1年升5.6%，平均樓價1,174,867澳元(約606萬港元)。

澳洲樓價破頂 連升18個月。

澳洲2024年7月份樓價 (資料來源︰CoreLogic)

買家多於賣家 新建房屋量仍不足 報告指，過去3個月內澳洲總成交量約為12.5萬伙，略高於同期新增的放盤量12.1萬伙，市場上的買家仍然多於賣家，然而新建房屋的供應量相對於人口增長仍然不足。截至6月份，住宅審批量下降6.5%。 墨爾本按季0.9% 平均樓價403萬 相比之下，僅有三大城市按季錄得跌幅，分別為墨爾本按季跌0.9%，平均樓價中位數為781,949澳元(約403萬港元)，荷巴特(Hobart)下跌0.8%，平均樓價中位數為646,863澳元(約334萬港元)，以及達爾文(Darwin)的樓價下跌0.3%，至507,097澳元(約261萬港元)。

當地地產代理表示，本身為第二大城市的墨爾本，一直受投資者青睞，過去樓價企硬，然而所屬的維多利亞州過去卻經歷了經濟重挫，導致墨爾本樓價直線下跌。 當中針對企業出糧工資總額超過1,000萬澳元的公司，維多利亞州政府在2021至2022年預算中引入了徵收工資稅附加費，2023年7月更進一步提高工資稅，1,000萬澳元的企業徵收0.5%附加費，超過1億澳元的企業需額外支付0.5%，作為新冠肺炎疫情病毒債務徵稅的一部分，以償還政府在疫情期間的巨額防疫借款。該措施導致不少企業倒閉，根據澳洲統計局的數據，維多利亞州在2022至2023的財年淨減少企業數目為7,606間。