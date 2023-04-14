海外樓市專題｜福岡創業門檻有幾低？

近年移民潮加劇，除了大熱國家英國、澳洲、加拿大外，日本也是另一個移民熱點。2018年移民日本福岡的港人Kim，在當地開設港式雞蛋仔及蛋撻小食店，坦言移民當地的居住空間大了，但是經營生意則遇上租舖難題，最終落戶博多的吉塚民生區。 (撰文︰Wendy全球樓行) 本港人口連續3年下降，根據政府統計處數字，去年底香港人口約733萬人，為2016年後最低，與2021年同期比較，去年人口已減少約6.83萬人，按年少0.9%。若撇除單程證持有人移入，過去1年共有6萬名香港居民淨移出，是2021年約2.1倍。

生活成本較低 地震少「福地」 現年50歲的Kim正是「正移出的人口」，原本在香港從事製衣行業，家住西貢，小朋友就讀國際學校，妻子為日本福岡人。2016年，Kim的太太率先與小朋友回福岡定居，在香港完成手上的工作後，他在2018年亦正式移居日本。Kim表示，落腳福岡除因是妻子家鄉，亦因為當地生活成本較東京、大阪低，而且地震較少是日本「福地」，相比東阪人較重利益，福岡人則較純樸。 Kim指自己未到退休年齡，「一個男人過到嚟，年紀又唔係太老，無工作會好樣衰，所以過到嚟有乜做乜」。他稱，憑港人「獅子山精神」，要在日本找工作不難，但認為香港人會較難融入日本職場文化，因為工作要完完全全跟從公司文化及規則，沒轉圜餘地，對於熱愛自由的香港人會覺得很難接受。

日職場文化死板 難適應轉跑道 他以自身例子指，剛到埗不久便應徵食品包裝工作，由於食物製作後須立刻加工包裝，趕及翌日早上運去各大便利店出售，因此要半夜開工。Kim指，在福岡很少早餐店，大部分餐廳早上11時才開店，福岡人習慣到便利店買早餐，所以便利店早餐有一定需求。 由製衣行業轉至包裝工人，Kim雖然有感委屈，但最令他難以接受的是做事「好死板」，例如若想用更好方法提升工作效率，不會獲得公司接受，不但挨罵，工場管工更重新再做一次。其後他亦轉換跑道創業。 Kim本身喜歡烹飪，有次女兒表示掛念香港的蛋撻及雞蛋仔，他二話不說上網學習，結果發現味道不錯。在太太鼓勵下，他開設了Kimi香港福岡小食店，一開始在超級市場內的臨時攤檔擺賣，之後再尋覓舖位創業。