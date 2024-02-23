海外樓市專題｜移民人口破紀錄 加國租金急升 兩年累漲兩成

隨著加拿大移民人數不斷創新高，去年首9個月人口更增加逾103萬人，相當於香港約七分一人口；同時，移民人數增加亦帶動加拿大租金愈升愈有！有數據指，當地上月份一房單位租金兩年來累計急升兩成。

(撰文︰Wendy全球樓行) 溫哥華一房單位月租1.56萬 根據Rentals.ca和市場研究公司Urbanation發布最新數據顯示，加拿大今年1月的平均租金達2,196加元(約12,740港元)，較去年同期上漲10%。與2020年1月相比，更大升20%。當中以溫哥華的一房單位平均租金最高，達2,683加元(約15,565港元)；卑詩省本拿比市緊隨其後，平均2,551加元(約14,799港元)；其次是多倫多的2,511加元(約14,567港元)。至於最便宜的一房單位租金城市為沙斯卡通，平均花費1,192加元(約6,915港元)。在亞省、卑詩省、安省和魁省這4個省份，1月份的合租共享居住空間(Share House)平均租金也是按年上漲18.5%，達1,010加元(約5,859港元)。

去年第三季人口增長 96%為移民 加拿大統計局數據稱，截至去年10月1日，加拿大人口達4,052.8萬人。自去年7月至10月，增加了43萬人，增幅1.1%，為1957年以來最快增速。而單計去年首9個月，人口已增加逾103萬人，超過了1867年加拿大聯邦成立以來任何其他年份的人口增長總量。統計局指，去年第三季度增長的人口，96%是國際移民。以持有工簽、學簽為主的非永久居民人數，從約219.9萬人，增加到251.14萬人，淨增31.28萬人，是1971年以來最大的季度增長。 海外人士禁買令 移加港人買轉租 不少移加港人的家庭資金雄厚，但限於加拿大政策乃禁止海外人士購買加拿大物業兩年，因此逼於無奈轉買為租，因而推高租金。雖然當地政策禁止海外人士購買物業，不過持有居留資格者，只要完成相關申報程序亦可置業，但整個申請過程需時，如最少要有1年工作經驗，然後才可以報稅、儲個人信貸評級、申請按揭，以及有當地住址證明等，故剛登陸加拿大港人仍需租樓。