海外樓市專題｜移民激增 澳洲樓價觸底彈

在新冠肺炎疫情及加息影響下，令全球樓市受到不少打擊，其中澳洲樓市首當其衝，尤其是悉尼樓價從高峰累跌逾一成。然而，澳洲在去年起迎來「報復式移民人口」增長，租賃市場供應極度緊張，加上新盤供應短缺，在多方面原因下，澳洲樓市在連續10個月下跌後，全國樓價下跌趨勢在上月急煞停，並錄0.6%回升。

市場普遍認為，澳洲樓市低迷氣氛或較預期提前結束，當地多間大行如CoreLogic、SQM Research、Proptrack和RBC Capital Markets齊指，愈來愈多住房指標勢頭出現好轉，料樓價已經觸底，尤其是物業按揭融資、失業率下跌、消費者信心以及大量人口增長下，全國下滑跡象似乎已於3月初觸底。澳洲統計局數據顯示，2月份新增6.5萬個就業職位，2月份經季節性因素調整後的失業率降至3.5%，對比1月份的失業率為3.7%，下跌0.2個百點。

CoreLogic 3月份澳洲樓市報告指，自去年4月以來，當地樓價從高峰回落，累跌8.5%。然而在今年3月份則連跌10個月後見底回升，主因是「爆炸性」海外移民人口增長。CoreLogic每日樓市指數反映，悉尼2月第一個星期觸底反彈，漲約2%，墨爾本則在3月初觸底反彈，上升0.7%。悉尼樓價仍從高峰累跌14%，墨爾本則累跌9.8%，但是仍低於經濟學家的預測，市場分別估計悉尼樓價可累挫20%，墨爾本樓價可累跌15%。

去年人口正增長48.2萬人 破紀錄

另外不得不提的是澳洲爆炸性移民人口增長。澳洲政府過去推出多項「搶人才」措施，包括Global Talent(GTI)簽證、港人救生艇計劃，同時大量國際留學生返澳，以及「雷厲風行」加快移民簽證審批，令「以澳洲為家」的移民人數急速飆升，年內增長人口更創下紀錄新高，去年人口正增長48.2萬人。對上一次錄得的新高是在2008年至2009財政年錄45.67萬人。

按澳洲統計局去年12月公布的數據，單是10月份入境人數已比離境人數多出近20萬人。目前2022至2023財政年度的第一季度，已有10.6萬移民到澳洲，市場預計移民數字將在未來24個月內翻一番。澳洲政府曾在疫情前的2019年預測，及至2024年底將有120萬移民抵達澳洲，目前數字現已下修至2024 財政年度結束時，移民人數將達到65萬人。

租金年飆11%創新高 房屋供不應求

突然的人口激增或令澳洲全國租賃樓市帶來更大壓力，由於租戶需求大於出租物業供應，「一房難求」下，租金升幅創歷史新高，市場預計或「引爆」住房危機。據澳洲指標性屋網RealEstate.com昨發表2023年首季租賃報告，租金中位數過去1年升11.1%，每周租金升至500澳元(約2,602港元)，各大城市平均每周租金為520澳元(約2,705港元)，按季升4%，按年多13%。漲幅最大的是布里斯班，按年升上升15.6%、阿德萊德則漲13.3%、悉尼增11.32%、墨爾本多9.52%。

國家住房金融和投資公司(NHFIC)報告表示，預計2022至2023財年有約14.85萬伙新樓推出，2024至2025年動工數量將降至12.75萬伙，報告又估計，現時大約有37.76萬戶家庭有住屋需求，其中包括33.1萬人面臨租房壓力，以及4.65萬人或「無家可歸」。報告預計，未來10年澳洲新家庭的數量將達180萬，但房屋供應放緩將導致可供入住的房屋嚴重不足。