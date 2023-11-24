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地產
2023-11-24 04:29:51
日報

海外樓市專題｜移英港人何以選擇失業？

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移英港人 英國

調查指，25至64歲的移英港人只有一半有工作。(資料圖片)

港人以BNO「5+1」移民英國人數已超過16萬人，日前當地有組織公布研究調查指，近六成移英港人為高學歷人士，然而就業人口卻只佔一半，就業率屬於偏低。有移英港人表示，由於沒有家庭負擔，自己是「選擇性失業」；亦有移民顧問表示，只要有心找工作又不介意錯配，一般花3個月的時間可找到工作，加上移民人口中有38%人full pay(全額支付)買入自住物業，在零供樓壓力下，或未必需要找一份全職工作。

(撰文︰Wendy全球樓行)

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移英港人

以BNO「5+1」移民英國的港人已超過16萬人。(資料圖片)

整體學歷較英國人高 99%受訪者擬申永居

協助移英港人的歡迎香港人委員會(Welcoming Committee for Hong Kongers)於今年6月中，訪問2,089名以BNO移居英國的港人，當中約六成受訪者年齡介乎35至54歲；教育方面，59%為大學或以上學位持有人，比率遠較英國人整體34%曾受大學或以上教育的比例為高。不過值得留意的是，25至64 歲之間移英港人，只有一半有工作或為自僱人士，當中35%為全職，9%是兼職，6%是自僱人士。換言之，有一半移英港人屬於待業狀態，數字較英國當地的76%就業率低；另外，有18%受訪BNO港人表示正失業並正在尋找工作，當中近六成人對說英語缺乏自信，不過有99%受訪者表示，有意申請永久定居英國。

不介意錯配 一般3個月可覓得工作

Goodbye HK, Hello UK香港區負責人Billy表示，該調查報告有政府的投入，內政部亦參與其中，認受性較高。對於移英港人就業率只有一半，他表示，有心找工作的港人只要不介意錯配又有心工作，一般只需花約3個月的時間便能找到工作，只有少數人花半年以上或1年時間找到工作，形容港人在當地就業並不是想像中困難。他又指，認識不少移英港人都有錯配工種的經歷，主要因為香港薪金普遍較高，且稅率較低，即使來到英國能從事原本的職業，亦需要「降職減薪」，「感到委屈一定有，但需要調整心態」。另外，他又指有約一半移英家庭已置業，當中38%為full pay購入，沒有供樓壓力，因此雖然收入減少、工種錯配令心理感覺較差，但是英國生活仍是相對輕鬆及安定。

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從事法律變家庭主婦 生活節奏轉輕鬆

移英港人陳太表示，以前在香港從事法律工作，屬於高薪一族，以往「搵得多，使得多，工作壓力大會亂使錢減壓」；相反，移英後生活簡單，現時沒有過多的消費。陳太一家三口居住在倫敦，她指小朋友可以入讀心儀學校已很滿足，亦有幸在3年前樓市高位時賣走香港兩層物業，套現近2,000萬元後，到英full pay入手倫敦物業，目前沒有供樓壓力，加上曼城有3間物業放租，以及有一部分現金做定期存款，暫時家庭財務沒有太多壓力及負擔。

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對於報告指，有一半港人失業，陳太指自己為「選擇性失業」，主要由於英國沒有「工人姐姐」，事事都要親力親為，令家庭財務壓力及支出都相對較低，故目前在英國已當了近3年的家庭主婦，偶爾才會出去兼職一兩天。至於她原本從事會計工作的丈夫，申請由香港公司調職英國，薪金在稅後下調了近四成，雖然有一定落差，不過已接受事實，至少生活節奏比香港更輕鬆。她指，目前正在備考《Life in the UK Test》，希望「5+1」後可以順利入籍英國。

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