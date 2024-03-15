海外樓市專題｜移英港人宜4年內處理海外資產

英國日前發表春季《預算案》，宣布將廢除原居地非英國的居民，其海外收入只要不匯入英國，便不用繳稅的制度。有業內人士指，新例下過去以BNO簽證「5+1」移居英國、同時以匯入制(Remittance basis)獲得稅務減免的香港人，若在香港仍有未處理的資產，應盡快處理。(撰文︰Wendy全球樓行)

海外收入稅豁免期 由15年縮至4年 英國財相侯俊偉發表的春季《預算案》廢除原居地非英國的居民，海外收入只要不匯進英國，便不用繳稅的制度，即廢除非居籍(Non-Domicile)的匯入制。由明年4月起，原居地非英國居民首4年都不用繳付海外收入稅款，但之後便要與所有英國居民看齊，預計2028及2029年可帶來27億英鎊庫房收入。

英國有分為居籍(Domicile)及非居籍，前者是在英國出生的英國人，後者則是由外地移民英國的新移民。在舊制下，一般新移民要住滿15年會自動成為居籍。成為居籍意味全球徵稅，英國境內外資產均需課稅，非居籍則是英國境內資產需課稅，境外則毋須課稅。Goodbye HK Hello UK香港區負責人Billy表示，財政預算案對近年移民英國的人影響重大，他指必須留意自明年4月起，將會廢除非永久居籍的稅務概念，意味住海外收入將不能再以匯入制獲得稅務寬減。 然而，今次預算案宣布在英國住滿4年後，所有海外收入及資產增值都須繳付英國稅。另外，新移民首4年享100%海外資產及收入的免稅優惠，現時居英少於4年的稅務居民，仍有可享有餘下年期的優惠，尤其是剛取得BNO簽證，仍有4年時間處理香港資產。他指，對首批持BNO簽證移英、已在英國生活3年的港人而言，意味只餘下約1年時間來處理海外相關資產，否則留在香港的資產，就算沒有匯入英國，也將會被徵稅。

持有英國稅務專業資格的Knightsbridge常務董事David解釋，匯入制本身只是新移民將境外資產暫時向英國稅局匯報，在滿足一定條件之下，只需要報稅，並不需要交稅。如果屬新移民的港人收入資產架構是「境外資產重，英國境內資產輕」，使用匯入制絕對有著數，然而「境外資產輕，境內資產重」，匯入制沒有太大用途，所以如在香港有持有不少資產，使用匯入制是「食必理痛」暫時「撳住」海外收入課稅。 倘計劃「5+1」後回流避稅 算盤已不響 匯入制設有使用年期，一般會使用7年至15年，但是第8年起會收取高昂年費，由8至第12年需要繳交每年3萬英鎊(約30萬港元)的費用，第12至第14年其費用會增加至每年6萬英鎊(約60萬港元)。及至第15年，英國稅局已將非居籍的移民自動升級為居籍，不可再使用匯入制，跟本地人一樣都要全球報稅。David指，現時BNO簽證為「5+1」，不少港人預計6年後可以取得英國護照及身份，基本上匯入制使用6年後，就計劃離開英國就可以避免徵稅及繳交高昂年費。但是改制後，只有4年時間，變相有兩年跌入稅網。