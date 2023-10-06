海外樓市專題｜能源標籤升呢 英物業升值

英國過去面對高通脹及高息口問題，當地人為節省開支，除了減省外出消費、減少社交活動、節省能源費用等等以外，研究報告指，有78%業主為了減少能源費用願意改變或裝修物業，提升能源績效證書(Energy Performance Certificate，EPC)評級，更隨時可為物業增值15%。(撰文︰Wendy全球樓行)
EPC低於E級物業 出租屬違法
在英國，如要出售或出租房屋，業主在法律上需要提供一份EPC證書，予潛在買家或租戶查閱。EPC證書包括電器系統、地板和牆壁的隔熱效能等均受到檢查及評級。EPC報告由英國政府於2007年推出，旨在鼓勵當地家庭提高能源效率，官方數據指，約22%的碳排放來自家庭的暖氣、照明系統和家用電器等。
一般而言，EPC證書評級由A級(最高效率)到G級(最低效率)，如果業主在沒有申請豁免權限下，出租EPC評級低於E級的房屋予租戶，屬於違法行為。同時，EPC證書的有效期為10年，無論該物業出售或出租多次，如物業日後進行翻新維修提升能源效益，例如安裝節能照明、太陽能電池板等，均需要重新申請再評估。
英國房地產網站Rightmove今年6月發表報告指，有78%的業主為了減少能源費用，願意改變或裝修物業。報告統計了過去15年內，合共30萬套房屋，並已出售兩次及已領取新EPC證書的資料分析，平均每戶花費為3,445英鎊(約3.3萬港元)以提升EPC評級，而當地樓價除了隨時間增長外，還存在額外的「綠色溢價」(Green Premium)。
F級升至C級 樓價平均高53萬
英國政府計劃在2025年，所有出租物業的新租約，其EPC評級需要達到C級或以上。正如報告所指，例如EPC評級從D級提升至C級的房屋，其物業價值平均增3%或11,157英鎊(約11萬港元)。如由E級提升至C級的房屋，其物業價值平均漲7%或26,033英鎊(約25萬港元)，如從F級升至C級，該房產的價值平均額外升15%或56,000英鎊(約53萬港元)。
半數租盤評級D以下 倫敦最高質
報告指，目前出租物業的盤源中，有50%的EPC評級為D級及以下。至於出售物業方面，有60%並擁有多個物業組合的業主表示，願意為物業作出改變。另外有40%只擁有一個物業的業主，卻選擇寧願賣掉物業，也不做出「綠色」改變。
至於提升能源評級方面，提供電動車充電站的盤源數量按年增加40%，自2019年以來，更是急增592%。與去年同期相比，在物業掛牌時，強調有EPC評級的盤源數量增加24%，若以2019年相比，則增加59%。
若以地區劃分，出售物業方面EPC評級為A至C級，當中以倫敦比例最高，擁有48%的盤源，對比2019年多11個百分點。其次是蘇格蘭有46%，對比2019年上升4個百分點。另外東南及東北部則是42%。此外，出租物業方面，EPC評級為A至C級，倫敦比例仍是最高，擁有60%的盤源，對比2019年上升12個百分點。其次是蘇格蘭有53%，對比2019年增加8個百分點。另外東英格蘭及東南部則是49%。