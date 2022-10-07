海外樓市專題｜英加息引爆曼城劈價潮

英國早前公布「迷你預算案」(Mini-Budget)及再度加息後，震撼當地樓市，除有約千種按揭產品下架外，亦有銀行瞬即暫停固定利率按揭申請。另外有調查指，有業主因加息壓力拋售手上物業，其中曼徹斯特開始湧現劈價盤，有放盤3個月累劈20%才有成交；亦有放盤在迷你預算案出台後4日，已累減17%。(撰文︰Wendy全球樓行)

迷你預算案後 單日近千按揭產品下架

英倫銀行在9月底將利率提高至2.25厘，英國房地產機構Jackson Stops對英國各地活躍業主進行民意調查，結果有61%的業主因為利率上升而拋售持有的樓盤。同時Rightmove 9月數據顯示，放盤數量按年增16%，回到2019年水平。

英國財政大臣關浩霆(Kwasi Kwarteng)公布迷你預算案後，近千種按揭貸款計劃在一夜之間下架，英國金融信息公司Moneyfacts表示，上星期二市場上共有3,596種按揭貸款產品，但翌日便減至2,661種，單日有935種被取消，為2011年11月以來的最大跌幅。

市場預測，英國明年首季利率或翻近兩倍，即從2.25厘升至6厘，但當地滙豐銀行5年固定按揭利率在上周已升至6.04厘，同時市場上出現不少減價盤，尤其是港人熱衷投資的曼城，有兩房排屋(Terrace)及三房半獨立屋(Semi-Detached)由叫價至今累減半成至兩成不等。

