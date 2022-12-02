海外樓市專題｜英國自讓物業慳佣教學

英國按揭利率曾逼近7厘，數據顯示，近日轉按及新造按揭的利率略為回落。不過，英國10月份消費物價指數(CPI)達11.1%，通貨膨脹仍然嚴峻，當地有業主因供不起物業，需要將物業放售，甚至計劃自讓物業以節省經紀佣金。(撰文︰Wendy全球樓行)

根據MoneyFacts數據顯示，最新5年期按揭貸款平均利率達到5.95厘，低於10月20日的6.51厘高位。另外兩年期固定按揭貸款利率也逐漸下降，從10月20日的6.65厘，降至6.14厘。雖然利率下降，但與去年同期約2.5厘相比，仍處於高水平。現時每月至少有10萬人的按揭貸款安排即將結束，恐面臨每月還款額急劇上升的局面。

為節省供款息，加上英國生活成本不斷上漲，業內人士指陸續有業主計劃將自住物業出售，寧願由供樓轉為租樓，加上為慳賣樓使費亦會自行處理放盤，但自讓程序涉及多項文件。

物業放售7日內 需提供EPC證書

業主自讓出售房屋時，法律上要求業主向任何潛在買家出示能源性能證書(EPC)，而且物業放售7日內便要提供，證書列出物業當前的能源效率等級，一般EPC證書有效期為10年，因此如果該物業入住不到10年，業主可以使用現有的EPC證書，當然亦可向相關部門申請索取(連結︰https://bit.ly/3SnpmHJ)，費用根據物業類型、位置和面積大小而定，大約35至150英鎊(約350至1,416港元)，若業主沒有提供EPC證書，或面臨200英鎊(約1,888港元)的罰款。

