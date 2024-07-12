海外樓市專題｜英國變天勢加稅 樓市添憂

英國議會下議院選舉，工黨獲以壓倒性大勝。工黨領袖施紀賢(Keir Starmer)入主唐寧街。這次大選標誌著保守黨2010年以來的長期執政結束，而由於工黨提倡「創造財富」，增加稅收勢在必行。除了向私營學校徵收增值稅，又會向非英國居民購買住宅加徵1%印花稅；另外更有意上調資產增值稅。有專家指，海外買家印花稅由2%增加至3%，加上英國按揭利息高達8厘，預料將令不少投資者卻步。(撰文︰Wendy全球樓行) 英匯英國物業顧問葉桃樂表示，英國樓市在過去這3年面對最大問題不是印花稅，而是經濟下調、通脹嚴重及超高利率的三重夾擊。其中利率影響最大，現時按揭利率高達7厘至8厘，業主供樓吃力，部分加息壓力更「轉嫁」租戶。

高息下租金火速上升 投資換樓客卻步 他以曼城租住一間排屋為例子，稱3年前每月租金大約800英鎊至950英鎊(約8,043至9,552港元)，至最近約1,200英鎊至1,300英鎊(約12,065至13,071港元)，租金更以每年遞增逾一成的速度上升。 葉桃樂又指，有住宅投資者每月收到約1,000英鎊(約10,054港元)的租金，但當中900英鎊(約9,049港元)是償還按揭貸款，變相真正「落袋」只有100至200英鎊(約1,005至2,010港元)，投資者甚至換樓客都寧願在銀行做定存，享5至6厘回報。 按英國國家統計局的數據指，截至今年5月的12個月內，私人出租住宅的平均租金價格上升8.7%，當中倫敦平均租金升幅逾一成。英格蘭的租金升8.6%，至1,301英鎊(約13,080港元)；威爾斯的租金升8.5%至736英鎊(約7,400港元)；蘇格蘭的租金更升9.3%至957英鎊(約9,622港元)。當中倫敦的平均租金升幅最高，達到10.1%。Zoopla的統計更發現，目前倫敦的平均租金已達到2,122英鎊(約21,335港元)。



增非英國居民住宅印花稅 倫敦影響大 至於非英國居民購買住宅加徵1%印花稅，葉桃樂指，影響比較大的是倫敦地區，雖然倫敦過去樓價升幅不及二、三線城市，但仍是最貴地段，增加1%印花稅及高利息下，投資者或會卻步。他指，要扭轉英國樓市走勢最重要是減息，但對於市場傳出美國9月會減息仍不抱期望，認為市場在觀望減息消息，未來下半年樓價會持平，成交量會減少。 英國坊間普遍擔心工黨上場，或增加豪宅稅及市政稅，對業主打擊很大。英國當地傳媒更指，工黨或增加資產增值稅，有英國退休人士其物業升值逾100萬英鎊(約1,000萬港元)，原本打算大屋搬細屋套現養老，現時已放棄賣屋，更直接搬去澳洲。