海外樓市專題｜英國風水運勢走下坡 倫敦看俏

自2021年至今已有超過16萬港人以BNO「5+1」簽證登陸英國，過去當地經歷多次首相更替，以及多個城市陷破產，運勢似走下坡。踏入2024年，有堪輿學家指，進入下元九運的未來20年，全世界的地運為「火剋金」，位於偏西、屬金的英國及美加一帶，整個運勢都「被剋著」。 (撰文︰Wendy全球樓行) 下元九運飛入五黃災星 麻煩恐不斷 堪輿學家唐碧霞表示，下元九運即是由2024年到2043年的運程，由2024年的2月4日後正式踏入九運，九運本身卦象是「離為火」，英國和美加東岸偏西就是「兌卦」，故偏西地區屬金。全世界地運本身是「火剋金」，所以屬金的英國、美加一帶，整個運勢都被剋著。

以前的下元八運叫艮卦，艮卦屬土而「土生金」，所以在八運時，英國各方面發展都不錯，因為地運特別有利，但英國未來20年地運會轉差，再加上2024年的九宮飛星，其中「五黃災星」就飛到入正西的英國。「五黃災星」在風水學術來說是最差的，代表大病、災禍、戰爭、麻煩事不斷，或者可能改朝換代。 再者，進入下元九運，每年有不同地運的風水，其中「二黑病符位」亦落在正西位，「二黑病符位」代表易招來流行傳染病，或者腹部有免疫力疾病，所以整個正西位代表「二五交加損主重病」。如果居住在當地，較容易患病。

年日月時齊相沖 首相府或有災禍 另外，英國首相府唐寧街10號「坐西向東」，唐碧霞指是坐著「二五交加損主重病」的位置，風水上叫做「伏位」，代表人丁位穩定的位置，很多時候是公司的大老闆坐位。參考2024年立春的八字為「戊戌」，代表河魁、盜賊、魁罡，風水上均為不利；再加上「年和日相沖」、「月和時相沖」，首相府不停地相沖下，或會有災禍及麻煩事。 對於時任首相辛偉誠，唐碧霞指其「耳相」佳，耳朵高且白，「耳白於面、聞名於世」，耳朵較白者聰明，耳高於眉追求精神上的層面，靈性很高。記憶能力很好，腎氣足，自然桃花運也不錯。相反，耳朵低於鼻子的位置，就非常重視物質。

倫敦經濟佳欠人丁 曼城「缺水」 整體英國而言，她指以倫敦風水最好。風水上有言「山管人丁水管財」，泰晤士河彎彎曲曲位置三公，河流彎曲發展較好，屬「環抱有情」，例子如香港維多利亞港，亦因而英國一直以來經濟層面不差。及至九運，尤以泰晤士河以南，北面看到水的地方代表著零神水，經濟發展得會比較好。另外，山代表著人丁，但因為倫敦周圍沒有高山，所以人丁有一定欠缺，雖然財運不俗，經濟發展不錯，但是欠缺人丁。 曼城為香港人移民的第二大落腳點，唐碧霞指其位置處較內陸「缺水」，代表經濟發展不及倫敦。不過她指「福人自有福地」，假如本身是「行運」之人，當然搬到「行運」的地方，如果本身運勢一般，未到大運，仍可繼續居住當地。