海外樓市專題｜英宅驅趕動物 提防犯法

在英國置業、尤其是大屋，附近常有野生動物出沒，但當動物闖入物業時，如果使用不正確的做法驅趕牠們，甚至想動手「除掉」牠們，例如野鳥、蟾蜍(Natterjack toads)以及蝙蝠等，在英國是不可行的，亦會觸犯相關法例或面臨監禁等懲罰；同時倘屋內住進了野生動物，或影響日後出售物業。

英國政府有明文規定保護野生鳥類(Wild birds)、海狸(Beavers)、類近蜥蜴的大鳳頭蠑螈(Great Crested Newts)、Natterjack蟾蜍及蝙蝠等，如果因為無法避免的原因，例如物業翻新、改造或拆卸等需要在其繁殖及棲息地動土，須申請及獲得Natural England的許可，才可進行考察及安全地移除牠們，而一切程序都要委託持牌的專業人士進行。

鳥蛋鳥巢 蟾蜍蝙蝠 均受保護

野生鳥類方面，鳥蛋和鳥巢均受法律保護，在大多數情況下，如要安排工程需要避免其繁殖季節，一般會批出許可的原因，多涉及維護公眾健康與航空安全，亦有為了科學、教育或研究工作，以及參與攝影、獵鷹、飼養或繁殖鳥類等。

另一種動物是Natterjack蟾蜍。香港大多是高樓大廈，很少聽聞蟾蜍會入屋，在英國或有機會碰到，牠們多集中在沿海地區城市，被列為稀有和最受威脅的物種，在2017年納入歐洲受保護物種(European protected species, EPS)，尤其是在英國。由於Natterjack蟾蜍物種逐年減少影響當地整個生態環境及生物多樣性，1992年英國在里約熱內盧地球峰會上簽署多邊條例，被指定為3種受保護的兩棲動物之一。如要施工，業主需提供緩解和補償措施，提供合適棲息地的聯繫，例如溫暖開闊的沙丘；或冬眠庇護場所，例如乾石牆或向南的沙坡。

另一種較常見的是蝙蝠，英國共有18種蝙蝠，其繁殖及棲息地都受到法律保護，蝙蝠同樣是歐洲的受保護物種。