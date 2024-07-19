海外樓市專題｜英式古宅維護費驚人

在英國置業，不少買家鍾情古蹟英式大宅或仿古大屋(Period Property)，尤其是1837年至1901年維多利亞時期的建築，有當地地產業人士指，英國古式大宅的需求高，因為其魅力看似永遠不會過時。然而有數據指，超過五分之一的英國人居住在仿古房屋中，這類房屋的維護成本卻十分昂貴，平均每月花費高達約700英鎊(約7,080港元)。

喬治亞風格的房屋，由古典希臘和羅馬建築演變而來。(資料圖片)

排名第二則是1714年至1837年喬治亞風格的房屋，由古典希臘和羅馬建築演變而來，講求對稱性和平衡而聞名的建築。排行第三為1890年代末至1910年愛德華時代建築，雖然不及維多利亞時代的華麗，而是以簡潔、外觀明亮為主，但是配置天然氣和電力。

根據英國房地產網站Rightmove資料顯示，最受歡迎的5種時期古蹟英式大宅風格，其中排名第一為1837年至1901年維多利亞女王統治時期建造的房屋。這類房屋混合哥德式及希臘羅馬舊建築風格，大多樓高兩層至三層，擁有高大的窗戶和大量的維多利亞式的裝飾。

五分一英國業主居住仿古屋

根據英國房地產網站Zoopla的數據，現時有超過五分之一的英國業主居住在1919年之前建造的仿古房屋之中，然而居住在古色古香的房屋需要付出相應的代價。Zoopla的調查結果顯示，該類房屋的維護成本高昂，自2022年以來，每名仿古大屋業主平均花費超過19,213英鎊(約194,870港元)，來維持其房屋達到最佳狀態。相比同時期非仿古大屋業主卻只支出8,496英鎊(約86,172港元)，高出2.5倍。

而仿古大屋的維護包括定期粉刷牆身、更換窗戶、解決屋頂問題、沉降、傾斜煙囪、石磚裂縫等結構問題、花園維護以及修復堵塞的排水溝渠等。

Zoopla指，自2022年以來，仿古大屋業主每月需要額外花費700英鎊來維護，相比目前每月平均按揭貸款供款為950英鎊(約9,635港元)，是一筆很大的支出。而入住古宅的平均年期為16.8年，古宅業主在維護上花費了高達68,000 英鎊(約68.9萬港元)。

維修費加按揭 業主吃不消

有業內人士指，過去亦有不少移英港人鍾情英式大宅，在移英前未深入了解下已購入維多利亞古宅，然而持續的維修費令不少業主吃不消，尤其是現時按揭利率高企下，每月花費多數千港元來維修，無疑是雪上加霜。而且大部分業主在購買之前沒有意識到自己需要花多少錢來維護及修理，尤其是排水渠堵塞，傾斜煙囪，更涉及相連的鄰居，當中的溝通及維修安排更花上不少時間。