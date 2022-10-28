海外樓市專題｜英按息瘋漲 銀主盤急增

英國面臨通脹加劇及能源危機，近月更因迷你預算案(Mini Budget)引發政壇地震，過去兩個月英國經歷更換3位首相，政局混亂下加息壓力持續，英倫銀行下月3日再議息，雖然基準利率會否大幅加息1厘仍為未知數，但目前按揭利率已升越5厘，對於一眾計劃上車置業人士確是大失預算。

(撰文︰Wendy全球樓行)

英國9月份消費者價格指數(CPI)按年漲10.1%，超市場預期的10%，再創40年來新高，更強化市場對央行在下月加息0.75厘的預期。

95%高成數按揭審核更嚴格

不過，在上月迷你預算案後，除了有約千種按揭產品下架外，銀行亦取消首置買家的高成數按揭貸款，根據Moneyfacts的數據顯示，申請95%按揭貸款數量由年初的347宗，及至迷你預算案出台當日下跌至283宗，在上周五再降至135宗，自年初以來下跌了60%。

申請大減主要因為在利率上升、樓價走低下，95%高成數按揭的抵押價值，對銀行來說毫無吸引力，銀行擔心借款人沒有能力支付高成數的按揭貸款，最終淪為銀主盤被強拍，現時銀行在審核申請人的供款負擔能力方面會更為嚴格，甚至要求借款人擁有更高的信用評分。

其實「供唔起樓」被收回的物業數字亦不斷上升，英國統計局數據顯示，今年4至6月被執法代理人收回的物業由2021年同期的45宗，按年急升16倍，至770宗，對比上一季的571宗，亦按季上升近35%。