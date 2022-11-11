海外樓市專題｜英按息越7厘 定存對沖

隨著英倫銀行上周將指標利率調高0.75厘，至3厘水平，為2008年以來最高，亦是自1989年、33年以來最大單次加幅。英國物業按揭利率仍居高不下，最新Buy-To-Let按揭利率2年期及5年期固定利率更升穿7厘，市場預計下月英倫銀行議息仍有加息壓力。與此同時，當地各大銀行亦推出高息美元定存吸客，12個月定存利率高達5.4厘。
(撰文︰Wendy全球樓行)
轉買為租增 租金料升4%
據英國皇家特許測量師學會(RICS)調查報告稱，由於按揭貸款利率急劇上升，令不少計劃買樓人士變得謹慎，樓價在經歷了兩年多的增長後，上月起開始停滯不前，終止了28個月來上升趨勢。同時不少人由買轉租，有46%受訪者表示未來租金會上升，報告亦預計租金將在1年內上揚4%。
樓價最壞預測挫三分一
英國最大按揭貸款服務商之一Nationwide Building Society警告，以最壞情況推測，隨著利率上升和經濟不確定衝擊，樓價或下跌近三分之一。另外，萊斯銀行(Lloyds)亦推算，明年基本經濟假設情況下，樓價料跌7.9%，最壞情況則瀉約18%。
根據英國金融機構Moneyfacts數據顯示，現時Buy-To-Let按揭貸款利率繼續攀升，75%按揭成數的2年期、3年期及5年期固定利率分別躍升至7.4厘、7.2厘及7.5厘。即使是轉按利率2年期及3年期固定利率亦分別上調至6.4厘及6.5厘。如果是首置買家，承造九成按揭，其2年期及5年期固定利率分別增至6.4厘及5.7厘。
與此同時，隨著食品、能源和運輸成本不斷上升，消費物價指數(CPI)9月按年升至10.1%，重回40年新高，市場預計英國將在12月再次加息以遏制通脹。
39萬定存 年袋息2.1萬
同時英國各大銀行亦推出各種定存優惠吸客，以對沖按揭利率及通脹上升，當中以美元定存較為吸引，假設定存金額為5萬美元(約39萬港元)，定存年期12個月，當中以英國的東亞銀行(023)及NatWest國際銀行最著數，定存年利率最高為5.4厘，穩袋2,700美元(約21,193港元)利息。英國東亞銀行的6個月定存亦有4.86厘，3個月年息是4.47厘。NatWest國際銀行6個月的定存利率為4.97厘，3個月則是3.7厘。
除此之外，最為香港熟悉、過往有不少港人承造按揭的英國滙豐銀行，其中滙豐 Expat的Premier，1年期定存有4.04厘利息，6個月也有3.66厘，3個月則是3.22厘。另外SBI(State Bank of India)UK亦推出不錯的定存利率，12個月定存年息為4厘，6個月也有3.1厘。