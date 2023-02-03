海外樓市專題｜英研擴零地租 500萬戶受惠

英國政府去年6月30日起，禁止地主向未來的承租人收取地租費用。(資料圖片)

英國樓市去年6月進入「零地租」時代，對於一眾租賃業權(Leasehold)業主來說是一大福音！在英格蘭和威爾斯購入租賃業權住宅將免去地租，近日英國政府有意進一步擴展法例至所有住宅，已提出再修例協助所有租賃業權住宅的業主購回永久地權，讓租賃業權在英國逐步成為歷史。英國傳媒估計，新一輪業權制度改革，可令500萬戶家庭受惠。(撰文︰Wendy全球樓行)

目前英國的房屋主流業權大致分為永久業權(Freehold)和租賃業權。永久業權即是一間住宅連同使用範圍內的土地所有權，都屬於業主；租賃業權即是物業業主向地主租用土地，租賃年期從99年至999年不等，業主在這段有效年期內可享物業使用權，但並沒有土地擁有權，因此業主每年要向地主繳付地租，作為該物業租用土地的租金。

460萬伙租賃業權 佔整體住屋19%

根據政府數據，2020年英格蘭估計有460萬伙租賃業權的物業，佔整體住屋量19%，包括68%或320萬伙公寓、和32%或180萬伙洋房。另外有56%或260萬伙為自住用途，39%或180萬伙屬於私人持有並出租物業。

部分地租涉魔鬼條款 業主難易手

租賃業權最為人詬病是部分發展商為「賺盡」，在出售物業時在地租合約中附加魔鬼條款，收取不定額地租(Variable Rent)，地主根據樓宇價值升幅或通脹，每隔10年、20年或25年加租1倍。不少購買了租賃業權業主因這些不公平及毫無根據的地租條款，被迫支付昂貴的雙倍地租，更令銀行不願為物業承造按揭而失去二手市場，物業價值因此大跌，英國傳媒形容，中伏的業主「被困於」無法出售房屋之中。

在輿論壓力下，2013年成立的英國競爭及市場管理局(Competition and Markets Authority,CMA)出手，於2020年9月向4間英國發展商採取執法行動，包括Taylor Wimpey、Countryside Properties、Barratt Developments及Persimmon Homes，3間達成和解，餘下的Taylor Wimpey已停止出售帶有雙倍地租條款的租賃物業。

去年3月，當局宣布有15間企業(包括發展商、投資公司、多個房屋協會等)向CMA承諾向逾3,400名承租業主取消地租價格翻倍的魔鬼條款，地租金額將維持在首次出售房屋時的相同租金。

