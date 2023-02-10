海外樓市專題｜解讀移加救生艇新規

加拿大政府在2021年宣布「救生艇計劃」兩大方案，包括Stream A讀書移民及Stream B工作移民。近日當地政府突然宣布延長開放式工作簽證(Open Work Permit)的申請期限兩年，並擴大計劃讓過去10年內畢業的港人也符合資格申請，不過加拿大政府仍未修改Stream B要求。據網頁資料，申請永居的條件仍是要求申請人於5年內畢業。有移民顧問表示，如加拿大政府沒有更新Stream B的畢業年份同步放寬至10年內，申請者倘為第六至十年的畢業生，日後想取得永久居留身份，或需要另闢蹊徑，例如僱主擔保簽證。

2021年起，港人可以救生艇兩大方案移民加拿大，其中之一的打工移民方案Stream B，即是過去5年在任何地方畢業的大專生，學歷需要加拿大認證的學府，並且過去3年內在加拿大擁有最少1年全職工作經驗，即工作時數不少於1,560小時，可以銜接申請永居。措施由2021年6月1日起生效。

兩大Stream畢業年期要求有異

另外開放式工作簽證放寬至10年內的畢業生都可以申請，但是要留意第六年至第十年的畢業生或未能以Stream B申請永久居留身份，因為最關鍵獲取永居權的Stream B目前未見放寬要求，仍然維持申請人於5年內畢業的條件。除非加拿大政府會在不久將來宣布Stream B同時放寬至10年內畢業均適用，否則第六年至第十年的香港畢業生，在加拿大工作滿1年後，須走其他移民路徑。

Paco提醒，如申請者為第六至第十年畢業的港人，可找僱主擔保簽證的工作，並宜與僱主熟絡，從而可以申請僱主擔保簽證再申請永居。他又指，不要以為「洗碗、洗廁所」這些低技術含量工作可取得僱主擔保，即使日後取得永久居留，要入籍的時候，移民官也會判斷申請人是否對加拿大有貢獻。

其他方案 涉能力評分優才計劃

其實加拿大還有其他移民方案，申請者可以走加拿大聯邦技術移民(FSW)，當局會在教育程度、英法語言能力、工作經驗、年齡、工作種類、適應能力及家庭背景等評估計分。另外亦有創業簽證、優才計劃、省提名等方案，當然在溫哥華或多倫多等熱門地區需要的分數比較高。

開放式工作簽證不等於Stream B

他重申，坊間將開放式工作簽證與Stream B混為一談，但是開放式工作簽證並不等於Stream B，開放式工作簽證只是一個登陸加拿大找工作的簽證。

過去沒有此措施時，需要找加拿大的僱主擔保並批出工作簽證。加拿大的公司需要越洋聘請外籍勞工到當地工作，公司更需要準備大量文件，及完成多項繁複工序，例如為兼顧本地勞工權益，需要向當局解釋為何要聘請外籍勞工，當局會評估公司的生意額及工作性質，是否本地勞工難以勝任；亦會留意公司有否在當地刊登報紙招聘，且招聘不果等。

由於近年加拿大勞工極度短缺，放寬開放式工作簽證年期可以吸納更多年輕人前往當地就業，同時令僱主免卻上述多項繁複的工序，申請者又可以快速進入加拿大境內找工作。