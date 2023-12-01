海外樓市專題｜諾丁漢伯明翰破產！樓價走穩成交急挫

伯明翰在英格蘭及威爾斯共105個郵遞區的樓價最便宜排行榜中，排第40位。(網上圖片)

英國諾丁漢(Nottingham)市議會因財政預算無法達致收支平衡，將超支2,300萬英鎊(約2.2億港元)，因而宣布破產，為繼斯勞(Slough)、克羅伊登(Croydon)和伯明翰(Birmingham)後，近年第四個宣布破產的城市。位於英格蘭中部城市的諾丁漢及西密德蘭區的伯明翰是不少港人移英的落腳點，前者是英格蘭和威爾斯共105個郵遞區號中，樓價排行第29位最便宜地區，至於全英第二大城市伯明翰則排行第40位。 (撰文︰Wendy全球樓行)

正當大家覺得香港樓市不斷尋底、重回2015年樓價時，英國樓市亦不遑多讓，蒸發近3年升幅，英國樓(僅包括英格蘭及威爾斯地區)平均價格按年挫13.2%。事實上，受惠於2019年起大量港人移英、英國政府寬免印花稅，以及幫助首置買家政策等因素的瘋狂催谷下，物業平均樓價由2019年的35.8萬英鎊(約351萬港元)拾級而上。及至2022年升逾12%，至40.2萬英鎊(約395萬港元)後見頂回落(見圖表)，踏入今年則因應通脹及高息環境下，平均樓價最新報34.9萬英鎊(約345萬港元)，重返3年前水平。

英國地產代理平台Zoopla公布，11月份最新數據顯示過去12個月，當地整體樓價平均跌1.2%，至26.46萬英鎊(約262萬港元)，目前買家議價能力高，平均議價折扣為5年來最高、即5.5%，相當於1.8萬英鎊(約17.8萬港元)。

諾丁漢平均樓價為24.1萬英鎊，過去12個月上漲1%。(網上圖片)

英樓價便宜榜 諾丁漢列29位

在高息及通脹困擾下，英國樓市成交量亦急跌，兩大破產城市亦不遑多讓。據英國資訊網站Plumplot數據顯示，由去年11月至今年10月數據統計，諾丁漢平均樓價為24.1萬英鎊(約239萬港元)，過去12個月平均價格上漲1,800英鎊(約17,836港元)或1%，當中二手物業平均價格為23.9萬英鎊(約237萬港元)；一手物業平均價格為32.4萬英鎊(約321萬港元)。

至於諾丁漢過去一年整體成交量則按年大跌31%，至11,900伙。大多數受歡迎物業售價在15萬至20萬英鎊之間，佔整體24.6%，其次是10萬至15萬英鎊，佔整體18.6%。在英格蘭及威爾斯共105個郵遞區的樓價最便宜排行榜中，排名為第29位。

伯明翰成交挫三成 價升3%

此外，期內伯明翰平均樓價為28萬英鎊(約275萬港元)，過去12個月平均樓價上漲8,700英鎊(約85,412港元)或3%，當中二手物業樓價格27.9萬英鎊(約274萬港元)，一手新樓方面樓價為30.9萬英鎊(約303萬港元)。

伯明翰過去一年整體成交量為16,200伙，按年跌31.2%，絕大多數物業售價在15萬至20萬英鎊之間，佔整體成交量的21.5%，其次是20萬至25萬英鎊之間，佔整體成交量19.1%。伯明翰的平均樓價為28萬英鎊，在英格蘭及威爾斯排行第40位最最便宜。