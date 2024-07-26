海外樓市專題｜買殼取永居濫 日本擬嚴打

近年不少港人及華人移居日本，經營管理簽證為途徑之一，然而要取得永住權(俗稱日本綠卡)則須在日本住滿10年才有資格申請，受惠於前首相安倍晉三大力推動專才政策，以「高度人才」簽證最快1年可申請永住權。然而近年爆出有內地人以「造假」工作證明及收入取得相關簽證，更惹來當地傳媒關注。有身在日本，並已歸化入籍的港人接受訪問時指，日本政府正大力打擊以空殼公司取得日本簽證續簽，甚至永住權的情況。 (撰文︰Wendy全球樓行)

隨著日本人口老化以及少子化問題日漸嚴重後，日本政府大約在2005年制定外國經營者在日本的在留資格，即所謂的「經營管理簽證」，目的就是為了吸引外國人來日本投資並定居，以解決人口不足的問題。不過，隨愈來愈多移民取得永久居留權，當局今年初計劃修改移民居留規定，對多次違法或未繳稅新移民，撤銷其持有的永久居留權。

自安倍晉三上任之後，日本政府陸續放寬外國人在日本開設公司創業的限制，只要擔任日本公司的社長、取締役、管理者等，就可以「經營管理簽證」取得在日本居留資格。要成功過關，原則上需要符合以下4個要求，其一，投資日本的資本金為500萬日圓(約25萬港元)以上，投資項目則不限；其二，有明確的可持續性的事業內容，如想獲得續簽，每年淨利潤最好在500萬日圓(約25萬港元)或以上；其三，在日本擁有固定的經營場所；其四，申請人須持有經營權。按照日本現行規定不能收購空殼公司，而新成立會社至少也需時1個月以上。

面試「露餡」 在留資格恐取消 移民日本經營酒店生意並已歸化入籍的港人李生表示，外國人歸化入籍須在面試時，跟面試官分享在日本的日常生活，例如在公司的工作、生意如何，主要評估申請者的日語能力應變能力。然而，有不少內地人在面試時「露餡」，連基本日語能力都不達標。他又指，新冠肺炎疫情後通關，即爆出不少內地人造假騙取簽證醜聞，日本政府亦有意打擊，包括不續簽內地人開設公司。至於一般的造假操作，是買入空殼公司，沒有自己營運，只是「掛名」，不過在歸化入籍見面試官時，有機會連公司業務都不甚了解，便很容易被取消居留資格。

他又分享，早年申請經營管理簽證時，曾有內地人向其招手，希望他將手上已開設10年的公司賣盤，更附贈過去數年造假的「流水帳目」。李生表示，雖然條件很吸引，但是良心「過意唔去」，「唔想存心呃日本政府」，故拒絕了對方。 技術專才採計分制 最快1年申永住 另一方面，日本為吸引高質人才，在2017年《永久居留許可指南》修訂只要符合要求的「技術專業人才」，最短停留1年後可申請永住權。該「高度人才」簽證必須滿足日本政府規定的標準，例如教育背景、工作經歷及年收入等，而且要在《高度專門工作(專才)簽證評分表》的分數達到70分以上並能證明其能力或經驗，例如年薪達到1,000萬日圓(約50萬港元)可取得40分，及沒在日本或其他地方有犯罪記錄或不良入境記錄。