海外樓市專題｜通脹40年高 生活費有幾貴？ 英租金年漲11% 恐未升夠

俄烏戰爭持續，令英國大宗商品及能源價格不斷上揚，同時亦令當地物價及租金拾級而上。隨著全球進入加息周期，英國5月份消費物價指數(CPI)再創下40年新高，有數據指當地整體平均月租更是按年上升11%，直逼1,000英鎊(約9,584港元)。有全球數據庫資料顯示，英國倫敦較香港物價更高昂，尤其交通及用餐費用。

(撰文︰Wendy全球樓行)

英國近月通脹急劇惡化，正面臨自1980年代初以來最高的通脹率，能源費用及汽油成本急速飆升。市場研究公司Kantar指，食品通脹處於13年來最高的水平，達8.3%。同時英國政府已宣布提供數十億英鎊的緊急財政支持，以支援數百萬市民的基本生活費用。

其實英國通脹的嚴峻程度，在早前當地民意機構Ipsos發表調查報告已反映出來，報告指有89%受訪者表示，擔心未來6個月的生活成本，當中有87%認為在未來半年，在電力、燃氣方面的花費成本會增加，另外有86%認為是購買食物費用成本增加，有80%則認為是家庭用品方面成本增加。

27%英人節食慳開支 19%借錢度日

另外，有76%受訪者認為，英國政府並沒有足夠的支援，為了節省開支，27%表示寧願「食少餐」(skipped meals)，65%表示不開暖氣，52%指會減少社交活動，44%去更平的地方購物及減少開車，更有19%人表示會借錢度日。

英國南部城市伊斯特本(Eastbourne)市議會更在上月中宣布，因受高通脹影響，該市進入「生活成本緊急狀態」(cost of living emergency)，成為英國首個宣布進入該狀態的城市。